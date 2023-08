RWDM-trainer Caçapa mag wat harder op tafel slaan als het om versterkingen gaat: “Directie is druk bezig”

Wielrennen profs Finale van de Renewi Tour speelt zich af in Limburg: kan Jasper Philipsen opnieuw toeslaan?

De finale van de Renewi Tour speelt zich volledig af op Limburgs grondgebied. Op zaterdag staat de rit van Beringen naar Peer op het programma, een dag later rijden de renners in de slotetappe van Riemst naar Bilzen. De zaterdagrit naar Peer lijkt voer voor de snelle mannen zoals Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Milan Fretin. Kan Philipsen opnieuw toeslaan of is het op de Steenweg Wijchmaal in Peer aan streekrenner Meeus?