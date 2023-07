RWDM tankt vertrouwen na historische zege tegen Lyon, maar met louter strakke organisatie en countervoetbal kom je er niet in 1A

voetbal - jupiler Pro leagueRWDM hield een goede algemene repetitie met het oog op de competitiestart volgende weekend tegen Racing Genk. Tegen Lyon boekte het een nipte, maar niet onverdiende 1-0-zege dankzij een doelpunt van El Ouahdi. Maar daarmee zijn niet alle zorgen van de baan, want met louter strakke organisatie en countervoetbal kom je er niet in 1A.

De fandag, gevolgd door de galawedstrijd tegen Olympique Lyon, lokte heel wat RWDM-fans naar het Edmond Machtensstadion. Logisch, want het oefenduel tegen de zevenvoudige Franse kampioen (zeven op een rij tussen 2002 en 2008), gold als generale repetitie. Zowel sportief als organisatorisch. Voorzitter John Textor en zijn gezin tekenden present.

“Qua ploeg staan we nog niet waar we willen staan”, bekende CEO Gauthier Ganaye voor de galawedstrijd. “Maar de onderhandelingen met clubs en spelers zijn volop aan de gang. We laten ons echter niet opjagen. Ik blijf optimistisch en doe er alles aan om een competitieve ploeg ter beschikking te stellen van de technische staf. Hopelijk kunnen we op korte termijn een aantal dossiers concretiseren.”

Saba Sazonov

Xavier Mercier heeft zijn medische testen afgelegd, het blijft wachten op groen licht van zijn club Ferencvaros. Voor de post van centrale verdediger wil trainer Euvrard liefst O’Brien terug (laten) halen, maar RWDM heeft een alternatief op het oog: de Georgiër Saba Sazonov van Dinamo Moskou, die een sterk EK speelde bij de U21 in zijn thuisland. Hij is qua postuur te vergelijken met O’Brien. Luis Segovia van Botafogo is ook onder weg, maar wanneer hij precies in Brussel zal zijn, is nog koffiedik kijken. Bij Lyon stond Mata Clinton, ex-Club Brugge, in de basis.

Werd de eerste helft nog gekenmerkt door een strakke organisatie en veel middenveldspel bij RWDM, dan dreigde de ploeg van Vincent Euvrard na de rust veel meer. Halfweg kon El Ouahdi op een vrije trap een enig mooi doelpunt tegen de netten jagen. Biron werd tweemaal een strafschop onthouden. In het slot was het nog even bibberen, maar de verdiende zege kwam niet meer in het gedrang. Versterkingen blijven echter nodig want de spoeling blijft bijzonder dun.

RWDM: Defourny; Heris (80’ Doudaev), Klaus, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart, Gécé, Abner; Dailly (80’ Diallo), Biron, Del Piage (46’ Shuto)

Doelpunt: 68’ El Ouahdi (1-0)

Toeschouwers: 4.000