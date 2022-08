RWDM tankt met sterke tweede helft tegen AS Nancy vertrouwen in laatste oefenpot voor competitiestart

Enkele bekende gezichten bij AS Nancy, waar ex-FC Brussels-trainer Albert Cartier de sportieve baas is. Voorts ook Lenny Nangis, één van de smaakmakers vorig seizoen bij de Molenbeekse club maar geen (financieel) akkoord vond voor een verlengd verblijf. Voor de nieuwe Molenbeekse aanvaller Mickaël Biron was het een blij weerzien met de club waar hij twee seizoenen na elkaar heeft gevoetbald, waarvan de laatste als uitgeleende speler van KV Oostende. Voor Biron zou het overigens een mooi avond worden, want hij kon liefst twee keer scoren.

Na het debacle een week eerder tegen ADO Den Haag (5-0-verlies) had trainer Vincent Euvrard zijn manschappen op scherp gesteld. Hij eiste van hen een stevige reactie. Die kwam er niet meteen want na ruim vijf minuten leidde de thuisploeg al met een doelpunt van Cropanese. Ook ex-RWDM-flankspeler Nangis liet zich gelden, want bij het ingaan van het derde kwartier verdubbelde hij de score (2-0). Wat trainer Vincent Euvrard precies tegen zijn spelers heeft gezegd tijdens de rust is een geheim, maar zijn preek heeft wel aangeslagen. Nog voor het uur kon RWDM opnieuw in de match komen met een prachtig doelpunt van Mickël Biron, meteen zijn eerste in Molenbeekse loondienst. Zijn honger was daarmee nog niet gestild, want tien minuten voor tijd mocht hij met succes aanleggen vanop de stip, nadat Hazard foutief was neergehaald. Precies binnen de reguliere speeltijd kon de ingevallen Ephestion voor de 2-3 zorgen, maar winnen deed RWDM toch niet. In de toegevoegde tijd liet het de zege alsnog uit handen glippen. Ondanks de late gelijkmaker, heeft RWDM vertrouwen getankt met het oog op de competitiestart volgende week op Virton.