RWDM plukt fysiektrainer Dries Bloemen weg bij OHL, topschutter Kevin Nzuzi naar het buitenland

Dries Vanthoor van de Nürburg­ring, over Paul Ricard naar Le Mans

Dries Vanthoor is in de winning mood. De Limburger won afgelopen weekend voor de tweede maal de 24 uur van de Nürburgring, verdedigt dit weekend zijn leidersplaats in de GT World Endurance in Paul Ricard en komend weekend maakt hij zijn debuut in de LMP2-klasse in Le Mans. Op amper 24-jarige leeftijd is hij ondertussen één van de meest ervaren en succesvolle GT3-rijders in de wereld.

4 juni