RWDM op winterstage in Turkijë, voorzitter Dailly op zoek naar versterking: “Scorende spits is welkom”

De enige echte achterblijver is Bryan Smeets, die zijn conditie moet onderhouden bij de beloften in afwachting van een transfer. Juninho is teruggekeerd naar Botafogo, Kurdic is uitgeleend aan een Servische eersteklasser, terwijl Diallo op zoek gaat naar speelminuten bij Francs Borains, dat uitkomt in eerste nationale. Het contract van Thomas Ephestion werd voor de afreis in onderling overleg ontbonden.

De kans bestaat dat er onderweg naar de eerste competitiematch tegen Deinze, op zaterdag 21 januari, nog spelers zullen afvallen. De concurrentie is immers groot en bepaalde spelers zullen ook na Nieuwjaar niet of weinig aan de bak komen. Ferraro, Gécé, Nzi zijn enkelen onder hen.

“Onze ambitie is en blijft dit seizoen promoveren. We hebben bewezen over een goede spelersgroep te beschikken, maar met een echte killer voor doel hadden we wellicht 8 punten meer geteld en zouden we nu comfortabel aan de leiding hebben gestaan”, geeft voorzitter Thierry aan. “Indien we die spits kunnen vinden bij één van de clubs van de EAGLE football groep, des te beter. Het is echter geen must. Je mag immers niet uit het oog verliezen dat Botafogo, Crystal Palace en Olympique Lyon in hun landelijke competities op het hoogste niveau acteren, terwijl wij op het tweede niveau actief zijn. Dat zijn zaken die kunnen meespelen.”

De goede prestaties en resultaten zijn ook clubs uit de Jupiler Pro League en het buitenland niet ontgaan. Volgens goed ingelichte bronnen zouden O’Brien, Le Joncour, Biron en Oyama interesse genieten van hogerop.

“Wij horen ook veel zaken, maar we hebben niet de intentie om onze sterkhouders te laten vertrekken in die stadium van het seizoen. Maar als clubs met het grove geld boven komen, dan zullen we wellicht gedwongen worden om te gaan praten. We willen ons echter niet verzwakken, maar versterken. Behalve een spits willen we ook nog een speler zoals Rommens vorig seizoen. We hadden gedacht dat Smeets die rol zou vervuld hebben, maar dat was helaas niet het geval.”

Zowel tijdens de stage als na het oefenkamp staan nog enkele oefenwedstrijden gepland om klaar te zijn tegen Deinze.