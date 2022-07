RWDM moet Obbi Oulare door zware knieblessure maanden missen, onderhandelingen met potentiële versterkingen verlopen moeizaam

De Molenbeekse sportieve staf moet het voorlopig doen met een vijftiental fitte jongens, waaronder enkele jeugdspelers. Voor de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen, die doorging op het veld van FC Katelijne-Waver, kon coach Euvrard geen beroep doen op Ephestion (spierblessure), Smeets (bil), Heris (knie), Gécé, Claes én Oulare (knie). Dat is meer dan een halve (basis)ploeg. Daardoor kwamen de younsters Diallo (centraal in het middenveld) en El Ouamari (als diepe spits) aan de aftrap tegen Malinwa. “Claes is nog steeds herstellende van een blessure die hij vorig seizoen heeft opgelopen”, verklaart Euvrard de afwezigheid van de Lierenaar. “Gécé is daarentegen volledig hersteld en traint met de groep mee. Normaal gezien zal hij zaterdag in de oefenpot op Patro Maasmechelen zijn eerste speelminuten van deze voorbereiding krijgen. Ephestion en Smeets zijn ook weer fit, maar zij speelden uit voorzorg niet tegen KV Mechelen. Heris zal volgende week aansluiten bij de groep.”

Plan A, B en C

Na de 1-2-winst tegen Standard, de 2-0-nederlaag tegen het Deense Midtjylland, pakte RWDM tegen KV Mechelen (0-0) zijn eerste gelijkspel.

“Veel belangrijker dan de resultaten zijn het proces en de ontwikkeling van het team. We boeken zeker progressie, maar er is natuurlijk nog werk aan de winkel, wat logisch is in dit stadium van de voorbereiding. De grootste prioriteit gaat nu naar het samenstellen van een competitieve ploeg. We hebben minstens nog vier à vijf spelers met een meerwaarde nodig. De directie is hiermee bezig. Liefst had ik mijn groep compleet gehad voor de start van de stage in Nederland, die volgende week staat gepland. Het ziet er echter naar uit dat we iets meer geduld zullen moeten oefenen. Er zijn heel wat onderhandelingen aan de gang. Die verlopen niet altijd even vlot, maar we hebben een plan A, B en zelfs C. We gaan niet voor kwantiteit, wel voor kwaliteit. De twaalf vertrekkers zullen dus niet allemaal vervangen worden.”