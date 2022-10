RWDM met 12 op 12 halfweg competitie aan kop, trainer Euvrard schuwt euforie: “We kunnen nog veel beter”

Ondanks een overtuigende 3-1-zege tegen SK Beveren vorige week voerde trainer Vincent Euvrard toch twee vervangingen door in de basisploeg van RWDM. Daarvan één noodgedwongen wissel: de geschorste Barreto werd vervangen door De Sart. Smeets moest om tactische redenen zijn plaats afstaan aan spits Biron. De topper was ook te volgen via Botafogo TV, de zusterclub van RWDM. Met co-commentator Barreto.

De topper kon niet beter beginnen voor de thuisploeg, die na ruim één minuut op voorsprong kon klimmen via een afstandsschot van Challouk . Na vijf minuten moest Delanghe al zijn kunnen tonen om Biron van de 2-0 te houden. Na tien minuten zag iedereen de gelijkmaker van Tabekou in doel gaan, maar met een kattensprong kon doelman Defourny die verijdelen. In plaats van 1-1 werd het halfweg 2-0 na een vrijschopdoelpunt vanop 18 meter van Biron. Van een dodelijke efficiëntie gesproken, want op dat moment had Lierse liefst 65 procent balbezit. De Pallieters waren niet aangeslagen door de dubbele achterstand en zorgden via de linkerflank en op stilstaande fasen voor de nodige dreiging in de Molenbeekse grote rechthoek. Toch mocht Lierse niet ontevreden zijn met deze tussenstand want op de counter kon RWDM nog enkele keren serieus dreigen.

Na de pauze herstelde RWDM enigszins het evenwicht qua balbezit. Een knap staaltje combinatievoetbal voor de grote rechthoek van Lierse leidde de 3-0 in: van Vorogovskiy ging het naar Biron, die Challouk kon bereiken, die op zijn beurt El Ouahdi kon bedienen. Tien minuten later werd het zowaar 4-0 via Vorogovskiy, maar diens doelpunt werd onterecht afgekeurd voor buitenspel.

Euvrard in zijn nopjes

“We hebben sterke momenten gehad, vooral in de eerste twintig minuten van de match, waarin we 2-0 zijn voorgekomen. Daarna vond ik ons te laks voetballen en verdedigen, waardoor Lierse toch voor de nodige dreiging kon zorgen. Gelukkig was onze tweede helft weer beter. Er is geen plaats voor te veel euforie, want komende vrijdag is er alweer een wedstrijd op Dender”

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy; Challouk, De Sart, Oyama, El Ouahdi (80’ Botella); Plange (63’ Smeets), Biron (86’ Rikelmi)

Lierse: Delanghe; P. De Schrijver (79’ Brebels), Raemaekers, Pupe, Laes; Van Acker, Vekemans, G. De Schryver (79’ Libert); Tabekou, Rocha, Schouterden (79’ Tarfi)

Doelpunten: 2’ Challouk (1-0), 21’ Biron (2-0), 62’ El Ouahdi (3-0)

Geel: Laes

Toeschouwers : 3.800

