RWDM laat zich gelden op laatste dag van wintermercato en haalt doelman De Bie, aanvaller Ribeiro Costa en verdediger Yambéré

De eerste transfer die op transfer deadline day bekendraakte bij RWDM was deze van Lucas Ribeiro Costa. De aanvallend ingestelde 22-jarige Braziliaan, die vorig seizoen bij Virton aan de slag was en in het tussenseizoen de overstap maakte naar Sporting Charleroi, wordt tot het einde van het seizoen geleend van de eersteklasser. Bij RWDM zal hij zeker kansen krijgen om speelminuten te vergaren, iets wat veel moeilijker was bij de Karolo’s.

Tevreden voorzitter

Voorzitter Thierry Dailly is alvast tevreden over de aangeworven spelers tijdens deze wintermercato.

“Voor alle gewenste posities hebben we versterking kunnen binnenhalen. Doelman Jonathan De Bie was een opportuniteit die we niet konden laten liggen. Belangrijk is dat we spelers gehaald hebben die fysiek in orde zijn en dus direct kunnen ingezet worden. Ribeiro en De Bie zijn al speelgerechtigd voor de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen. Yambéré hopen we ook zo snel mogelijk administratief in orde te krijgen te krijgen. Hopelijk al tegen Deinze, zoniet een week later tegen Seraing. Deze transfers werden gerealiseerd in overleg met de sportieve cel en staf”, gaf de RWDM-preses nog mee.