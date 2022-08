RWDM krijgt serieuze rammeling van ADO Den Haag (5-0) en El Ouahdi valt op Wezet (1-2) geblesseerd uit

In het Bingoal stadion, de nieuwe naam van de thuishaven van ADO Den Haag, kon de wedstrijd voor RWDM niet slechter beginnen. Nog voor de eerste vijf minuten waren verstreken, stond de ploeg van trainer Vincent Euvrard in het krijt. De Waal, die volledig vrijstond in de grote rechthoek, mocht een voorzet van Zwarts zomaar in doel schieten. Halfweg de eerste periode kwam RWDM goed weg toen een kopbal op de paal belandde. Biron had enkele minuten voor de rust de gelijkmaker moeten scoren, maar in plaats van 1-1 werd het aan de overzijde 2-0, andermaal via De Waal.