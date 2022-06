RWDM jaagt op spits Lennart Mertens van SK Deinze, verkoop abonnementen loopt als een trein

Lennart Mertens heeft er een goed seizoen opzitten bij de Oost-Vlaamse club, die vorig seizoen op de vierde plaats is geëindigd in 1B. De 29-jarige spits kan dus op heel wat interesse rekenen van clubs uit 1A en 1B. Zo polste onder meer RSC Anderlecht Mertens om bij de U23 te komen spelen in 1B. De kans dat Mertens dit gaat doen, is echter bijzonder zeer klein. RWDM is wél een serieuze kandidaat, maar omdat Mertens nog een jaar onder contact ligt, moet er met geld over de brug gekomen worden. RWDM deed eerder een bod, maar dat werd weggewuifd door de clubdirigenten van Deinze. RWDM geeft de piste Mertens echter nog niet op en zou een tweede bod gedaan hebben. Het feit dat er een bod is gedaan, wijst erop dat Mertens niet weigerachtig staat met een overstap naar het ambitieuze RWDM