RWDM is voorbereiding op nieuwe seizoen gestart in vernieuwde ‘Challenger Pro League’, Virton eerste tegenstander

wielrennen elite z/c Jari Verstrae­ten al driemaal vierde op BK tijdrijden: “Ooit zal ik wel eens het podium halen”

Vierde in 2017, een jaar later opnieuw vierde, zesde in 2020, vorig jaar weer vierde. Jari Verstraeten strandt in het BK tijdrijden voor elites zonder contract altijd in de buurt van het podium. Pakt hij donderdag in Gavere een medaille?

21 juni