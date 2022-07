RWDM haalt talentvolle Ivoriaanse verdediger Olivier N’Zi bij Oostenrijkse tweedeklasser SV Kapfenberg

Met Heris, Kurdic, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy en N’Zi is het verdedigende compartiment goed gestoffeerd voor het komende seizoen. Tijd om de andere linies te versterken.

“Dat is ook de bedoeling”, stelt voorzitter Thierry Dailly de (ongeduldige) fans gerust. “We willen nog minstens één verdedigende middenvelder, twee flankspelers en een aanvaller er bij. Met verschillende spelers zijn onderhandelingen aan de gang, maar omdat de meeste van hen niet vrij zijn, moet je onderhandelen. Eerst moeten we met de speler zelf tot een vergelijk komen en vervolgens moet je er met de clubs uit geraken. En die laatste willen natuurlijk steeds het onderste uit de kan halen. Maar we laten ons hoofd niet gek maken. Voor elke positie hebben we een plan A, B en zelfs C. Tot nu hebben we altijd ons plan A gehaald, behalve in het geval van Mertens. Maar het is wel de bedoeling om iemand te halen die minstens zo goed zal zijn als Mertens of misschien beter.”, is Dailly strijdvaardig