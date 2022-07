RWDM eindigt stage met gelijkspel tegen Heerenveen (1-1) en nederlaag tegen Al Rayyan (3-1)

Het was de intentie van trainer Vincent Euvard om iedereen 90 minuten speelgelegenheid te geven. Ofwel in één wedstrijd, wat voor de meeste jongens het geval was, ofwel in twee duels. Hoewel Vincent Euvrard het zo niet wil gezegd hebben, liet hij tegen Heerenveen min of meer zijn typeploeg opdraven. Met Defourny in doel, Sankhon, Ruyssen en Le Joncour in de verdediging, Heris, Ephestion, Smeets en Vorogovskiy op het middenveld en met Botella, Hazard en Biron in de aanval. Het duel tegen de club uit de eredivisie kon niet beter beginnen voor RWDM, want al na vijf minuten kreeg het een strafschop toebedeeld. Bryan Smeets liet de kans niet liggen om zijn ploeg op voorsprong te brengen. Precies op het halfuur hingen de bordjes opnieuw in evenwicht door de gelijkmaker van Halilovic. RWDM legde bij momenten heel wat mooie acties op de mat, maar liet zich ook betrappen op slordigheidsfoutjes waardoor het zichtzelf onnodig in de problemen bracht. Het mag duidelijk zijn dat er zeker nog een verdedigende middenvelder nodig is voor het evenwicht, want zowel Ephestion als Smeets denken iets te veel aanvallend. In de tweede helft noteerden we nog een reuzekans voor Sankhon en een goede redding van doelman Defourny.