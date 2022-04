RWDM, dat eindronde speelt tegen Seraing voor promotie naar 1A, met beide voetjes op de grond na 3-0-verlies op Deinze

VOETBAL 1B Vincent Euvrard (RWDM) na zekerheid over tweede plaats: “Eerste kleine zege, maar 1A is einddoel”

Zonder zelf in actie te komen, heeft RWDM zich verzekerd van de tweede plaats in 1B. Concurrent Waasland-Beveren ging immers vrijdagavond al met 2-0 de boot in op het veld van Lierse-Kempenzonen. “Natuurlijk ben ik tevreden met deze eerste kleine zege”, verklaarde coach Evrard. “Maar 1A is het uiteindelijke doel”, voegde hij er in één adem aan toe.

3 april