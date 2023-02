Ruud Vormer (Zulte Waregem) hoopt vanavond op stunt tegen Union: “Met dezelfde ingesteldheid zoals tegen Anderlecht”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDroomt Zulte Waregem nog van een bekerfinale na het thuisverlies tegen KV Mechelen? Of vestigt het beter al zijn aandacht op de ‘operatie redding’ in de competitie, met vanavond de trip naar het Dudenpark in Vorst? Ruud Vormer, sinds een maand het brein op het Waregemse middenveld, kiest niet. “We zijn tegen Mechelen nog niet uitgeteld, en waarom zouden we op Union niet kunnen verrassen? Dat deden we in Anderlecht toch ook.”

Union is natuurlijk Anderlecht niet. De nieuwe Brusselse trots staat niet voor niets op een stevige tweede plaats en zette een reeks neer van liefst vijftien wedstrijden zonder verlies op rij. Maar aan elke reeks komt ooit een einde, moet Vormer denken. “Iedereen dacht twee weken geleden dat Anderlecht gemakkelijk ging winnen tegen ons, en dat draaide toch even anders uit”, zegt de Nederlander. “Ach, ik weet wel dat Anderlecht een minder seizoen draait, maar het blijft toch enkele aardige spelertjes in de rangen tellen. We moeten straks op Union met dezelfde ingesteldheid aan de wedstrijd beginnen zoals we in het Lotto Park deden. Dat weet je nooit of er een appel uit de kast valt. Zelfs tegen een ploeg die amper met punten morst. Union, dat zijn mànnen, hé. Strijders vanaf de eerste tot de laatste minuut. Maar het blijft voetbal, alles kan.”

Wachten op veldgoal

In de Elindus Arena heeft Ruud Vormer sinds zijn overgang van Club Brugge naar Zulte Waregem behoorlijk wat indruk gemaakt. Gescoord ook al, vanop de penaltystip bij de bekerkwalificatie tegen Sint-Truiden. Een assist, op Anderlecht. Op een veldgoal van de Nederlander is het nog wachten. Tegen KV Mechelen kwam hij er twee keer heel dicht bij. “Die kans net voor de rust had er altijd in gemoeten”, erkent hij. “Hun keeper zat er nog net met de vingertoppen aan, maar ik had altijd beter moeten doen. Misschien had ik mezelf wel wat verrast. Ik keek er van op hoe vrij ik plots voor de doelman stond. Die kopbal in de tweede helft? Tja, een kopper ben ik nooit geweest. Ik probeerde wat kracht te zetten, maar Walsh stond in de weg aan de paal. Hoe dan ook mag het toch wel duidelijk zijn dat wij niet de mindere waren van KV Mechelen. Het verschil werd gemaakt door twee flitsen van Stormpie. Ik speelde nog met Nicolas samen in mijn beginperiode bij Club Brugge, we kennen zijn kwaliteit. Het wordt moeilijk in de terugmatch, maar helemaal kansloos acht ik ons toch niet.”

Dank aan Eddie en Carl

Maar vooraleer de aandacht weer naar de beker mag, heeft Zulte Waregem nog vier competitieduels op het menu staan. Waarvan drie op leven een dood, tegen rechtstreekse tegenstanders in de degradatiestrijd. Nadat Seraing en Eupen gisteren punten pakten, staat Essevee onder steeds grotere druk. Maar Ruud Vormer gelooft dat hij ook na dit seizoen nog eersteklassevoetbal zal spelen met Zulte Waregem. “Ik voel me hier uitstekend”, zegt hij. “Ik vraag niets liever dan er nog minstens twee bijkomende seizoenen aan vast te breien. Ja, de fans hebben me in de armen gesloten, dat voelt goed. Omdat ik meteen mijn oude niveau kon oppikken allicht, maar dat kwam natuurlijk ook wel omdat ik in dat laatste anderhalf jaar bij Club Brugge altijd hard ben blijven werken op het trainingsveld. Dat deed ik niet alleen, van topkerels als Eddie Rob en Carl Vandenbussche heb ik enorm veel steun en hulp gekregen op de moeilijkste momenten. Daar wil ik hen nog wel een keertje extra voor bedanken.”

