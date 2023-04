Ruud Vormer aangeslagen na verlies van Zulte Waregem tegen Antwerp: “En toch kan in voetbal alles”

Futsal eerste nationale Marc Janssens met Krijnen Malle op de laatste speeldag van degradatie­plaats naar play-offs: “Het kan soms raar lopen”

Van een verrassend plot gesproken! Maandenlang moest Krijnen Malle knokken om de degradatie te ontlopen. Zelfs voor aanvang van de laatste speeldag was men niet zeker van het behoud in eerste nationale. De Mallenaren wonen de laatste match tegen Herentals met 8-7. Dat resultaat is plots goed voor een ticket in de play-offs.