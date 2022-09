Ruud Tack wint met Elene-Grotenberge bij ex-club Aalter (1-4): “Doet deugd hier schouderklopjes te krijgen”

Voetbal derde nationale AOp de derde speeldag boekte Elene-Grotenberge de eerste zege in het nationale voetbal. Uit bij Aalter, ook nieuw in derde nationale, werd het 1-4. Voor Ruud Tack (30) een wedstrijd op vertrouwd terrein.

Zes jaar voetbalde Tack op het Aalterse middenveld. Hij heeft nog altijd een link met de gemeente want hij is er aan het bouwen. Intussen voetbalde de kleine middenvelder twee jaar bij Hogerop Kalken en één seizoen bij KVE Drongen. Bij EEG is hij aan z’n eerste campagne toe. Die was niet zo goed gestart want uit bij Anzegem werd verloren (3-1) en ook de eerste thuismatch tegen Voorde-Appelterre (0-2) leverde niets op.

Beweeglijke voorlijn

“Op de eerste speeldag kenden we een echte off-day”, blikte Tack terug naar zondag 4 september. “Tegen Voorde-Appelterre deden wij het een stuk beter, maar die ploeg maakte indruk. Hier op Aalter opteerden we om te voetballen vanuit een goede organisatie. Om zo weinig mogelijk kansen weg te geven. Met Sam Janssens, Jelte De Coninck en Jens Hoornaert beschikt Aalter over een heel beweeglijke vuurlijn. Wij vormden vandaag een stevig blok rond die mannen en probeerden hen zo weinig mogelijk ruimte te geven.”

Emir Güngör, na een weekje bankzitten weer in de basis, opende in Aalter de score. Zes minuten voor de pauze stelde Boris Waegebaert gelijk. Toch ging EEG met voorsprong de rust in. Jarich Hellinckx zorgde voor 1-2 en dreef acht minuten na de pauze de bezoekende voorsprong op. In de slotfase legde Lorenzo Vanhoolandt de 1-4-eindwinst vast.

Deugddoende zege

“Ik denk dat we twee keer op een cruciaal moment scoorden”, ging Ruud Tack verder. “Een eerste maal net voor de rust, een tweede keer kort na de hervatting. Nadien kwamen we niet meer in de problemen. Ik denk dat we hier een heel volwassen partij afwerkten. Deze eerste driepunter doet heel veel deugd. En het doet vooral deugd om hier veel schouderklopjes te krijgen.”

Want Tack sluit niet uit dat hij ooit nog eens terugkeert naar KVE Aalter. “Ik ben hier drie jaar geleden zonder rancune vertrokken”, besloot Tack die volgende zondag op eigen veld Wervik, eveneens nieuw in derde nationale A, met EEG de lijn hoopt door te trekken.

