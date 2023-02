Rupel Boom ziet zege tegen Knokke door vingers glippen in slotseconden (1-1): “De zoveelste ontgoocheling”

Rupel Boom kon de zege ruiken tegen Knokke, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis. Jason Bourdouxhe bracht de thuisploeg vlak voor rust op een verdiende voorsprong, maar op een hoekschop, diep in blessuretijd, kopte Vanraefelghem alsnog de gelijkmaker tegen de touwen, 1-1 was de eindstand. Een nieuwe mokerslag voor de groep van Kevin Nicaise.

“Dit is de zoveelste ontgoocheling”, reageert een teleurgestelde Matisse Thuys na afloop. “Het was alweer een wedstrijd die we altijd over de streep moesten trekken, maar uiteindelijk slagen we er toch weer niet in om dat te doen. Dat wordt zo’n beetje de samenvatting van ons seizoen. Knokke kwam na de rust wel nadrukkelijker opzetten, maar zonder echt tot uitgespeelde doelkansen te komen. Ze dreigden alleen op stilstaande fase en dan is het typerend dat we ook op die manier nog de gelijkmaker slikken. De omstandigheden van die goal? Ik had niet het gevoel dat het er nog echt zat aan te komen, maar dan viel de corner toch nog goed op een bezoekend hoofd. Heel zuur.”

Debuut Dolet

“Vooral omdat wij voor rust de beste kansen kregen. Het was een gelijkopgaande eerste helft, maar als het daar 2-0 of 3-0 wordt, is de wedstrijd gedaan. Jammer genoeg is ook die efficiëntie voor doel een bepalende factor in ons seizoen. Mijn indruk van Jossue Dolet die voor het eerst aan de aftrap stond als diepste man? Hij was sterk aan de bal en kreeg enkele mogelijkheden. Dan is het alleen jammer dat hij er geen van tegen de netten kon prikken. Hij liet in elk geval zien dat hij een meerwaarde kan zijn voor de ploeg en ons meer mogelijkheden geeft voor de rest van het seizoen. Het was een veelbelovend debuut.”

Zes puntenmatch

“Dit puntenverlies is een nieuwe klap, maar er zit niets anders op dan er volgende week opnieuw keihard tegenaan te gaan. Vrijdag wacht ons opnieuw een belangrijke wedstrijd op bezoek bij Jong Charleroi en we hoeven niet rond de pot te draaien. Dat is een zes puntenmatch tegen een concurrent die we eigenlijk moeten winnen. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, maar je moet de punten natuurlijk wel ergens meenemen.”