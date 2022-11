Rupel Boom ziet vijf (!) spelers uitvallen, maar boekt wel ruime zege bij Winkel Sport (0-3): “Een heel volwassen prestatie”

voetbal 1NRupel Boom tankte vertrouwen bij Winkel Sport dankzij een 0-3-zege. Een gouden driepunter, maar wel eentje met een zwart randje. In de opwarming al verloren de Steenbakkers Neral met een blessure, de nasleep van hinder eerder deze week, maar de zwaarste averij moest dan nog komen. Al vroeg in de wedstrijd botste doelman Laverge met kapitein Vervoort en beide spelers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Na rust verliet Thuys dan weer gehavend het veld en werd ook man van de match Stephen Buyl vroegtijdig naar de kant gehaald.

“Er waren wat hechtingen nodig, maar om zware blessures gaat het niet volgens mij”, zegt Stephen Buyl die zelf zijn eerste competitiegoal scoorde en ook nog een assist uitdeelde. “Iedereen was bij bewustzijn in elk geval en ik denk niet dat de wedstrijd van volgend weekend echt in het gedrang komt. Ook bij mij viel het wel mee denk ik. Ik was ziek afgelopen week en moest aan de antibiotica. Die optelsom leidde tot een kramp in mijn bil. Zorgen maak ik me niet meteen.”

Zondagochtend volgde een medische update vanuit het Boomse kamp. Laverge liep een diepe vleeswonde op die moest worden gehecht, Vervoort was er erger aan toe met een oogkasbreuk en ook enkele hechtingen. De daadwerkelijke ernst van de andere blessures moet komende week blijken.

Momenten

Een week waarin de Steenbakkers kunnen nagenieten van een deugddoende en ruime overwinning. “Voor ons was dit niet helemaal een verrassing”, zegt Buyl. “De groepssfeer is goed en je voelde wel een beetje dat dit er zat aan te komen. In tegenstelling tot vorige week grepen we onze momenten nu wel en dat maakt een groot verschil.”

Tegenwind

“Al hadden we het wel moeilijk in de eerste helft. We kozen ervoor om voor de rust met tegenwind te spelen en dat kwam ons voetbal niet ten goede. Maar we waren wel efficiënt en scoorden voor de pauze nog de 0-1. Na de pauze speelden we de wedstrijd heel volwassen uit en deden we eigenlijk wat een goeie ploeg hoort te doen. En dan is het ook heel aangenaam om een wedstrijd uit te kunnen spelen zonder stress.”

Eerste goal

“Mijn eerste goal voor Rupel Boom? Die voelt heel goed. Al werd het ook wel tijd. Dit was weliswaar pas mijn vierde wedstrijd, maar dat eerste doelpunt kon ook vroeger vallen. Dat het nu gelukte is en ik er ook een assist aan kon koppelen doet het beste verhopen. Voor mezelf maar de overwinning ook voor de groep. Deze zege moet vertrouwen geven om die laatste weken voor de winterstop goed af te werken.”

