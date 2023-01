Rupel Boom-voorzitter Nathan Crockett maakt budget vrij en schenkt financiële ademruimte, fans starten crowdfunding: “Een goed signaal”

Doelman Senne Vits kreeg de toestemming om te gaan testen bij een niet nader genoemde Zweedse club en Maxime Thiel trekt in principe naar tweede nationaler Westhoek. Het zijn twee dossiers waarin mogelijk schot in de zaak komt en alle beetjes helpen.

“Laat me beginnen met te zeggen dat we blij zijn dat de voorzitter de handdoek niet in de ring gooit”, aldus Stas. “In principe ontving iedereen vandaag (donderdag red.) zijn centen. Dat is een heel goed signaal naar de groep toe en het geeft ons tegelijkertijd wat ademruimte. Zo kan de rust een beetje terugkeren en kunnen we als bestuur verder zoeken naar oplossingen om de toekomst van Rupel Boom te verzekeren.”

Eigen jeugd

“Sportief is het ons doel om, ondanks de moeilijke omstandigheden, in eerste nationale te blijven. Als ik zie hoe de groep reageerde tegen OH Leuven vorige week en na de gelijkmaker alsnog de weerbaarheid toonde om de zege te pakken én hoe ze die driepunter vierde. Dan kan ik hen alleen maar loven voor hun mentaliteit en vaststellen dat iedereen er voor gaat. En daarbij mogen we ook niet vergeten dat er vorig weekend vier jongens uit de eigen opleiding in de basis stonden. Die jeugd meer kansen geven, moet ook in de toekomst de manier van werken zijn bij Rupel Boom. Want er komt nog meer talent aan.”

Positief

Dat het moeilijke werkomstandigheden zijn voor Stas is een understatement, maar de Brusselaar, die terugkeerde op vraag van het nieuwe bestuur, doet het met de glimlach. “Ik ben iemand die heel positief in het leven staat en dat komt van pas”, zegt hij. “Ik kwam vorig jaar naar de club en sindsdien kreeg ik toch wel een hart voor Rupel Boom. Mijn vertrek nadien kwam er door omstandigheden, maar ik vertrok niet met slaande deuren. Nu ben ik blij om terug te zijn en probeer ik de club er met alle plezier weer bovenop te helpen.”

Schadeclaim tegen Beerschot

Nog een mogelijke reddingsboei is de nog lopende rechtszaak tegen Beerschot. Drie jaar geleden gingen de Steenbakkers een samenwerking aan met hun collega’s van het Kiel, maar na de ondertekening van de contracten zag men bij Beerschot uiteindelijk alsnog af van het hele project. Daarop trok Rupel Boom naar de rechtbank met een schadeclaim van 1 miljoen euro. De uitspraak was initieel verwacht op 16 januari, maar vooralsnog kwam er geen witte rook. “De voorzitter van de rechtbank kan met die datum altijd een paar dagen schuiven”, laat bestuurslid Dirk Claes weten. Eerstdaags zou er dus een uitspraak moeten volgen. Als de rechter oordeelt dat Beerschot de integrale som moet betalen, lijken alle financiële perikelen bij Rupel Boom voorbij. In hoeverre dat de som ook daadwerkelijk wordt toegewezen, valt nog af te wachten.

Fans zamelen geld in

De fans van Rupel Boom blijven alvast niet bij de pakken neerzitten. Het supporterscollectief van SC De Steenbakkers & Sfeergroep BSU startte een crowdfunding. “Door geld in te zamelen van de supporters en sympathisanten van de club gaan we geen miljoenen inzamelen”, klinkt het. “En het is ook niet de bedoeling om hiermee de investering van Nathan gedeeltelijk terug te betalen. Wel willen we een sterk gefundeerde, autonome organisatie worden. We willen een sterk signaal geven aan Nathan (voorzitter Crockett red.) en tonen dat de veerkracht van onze club, medewerkers en supporters groot is. Waard is om voor te vechten.”

Kort

Vervoort zat vorig weekend een eerste keer op de bank, maar mist nog ritme. Thuys hervatte de trainingen en ook Mmaee lijkt stilaan op de terugweg.