Rupel Boom verliest ook in Ninove (1-0) en ziet kloof met barrageplaats groeien: “Jammer van gemiste penalty en niet gefloten fout bij goal”

“Het geloof in de spelersgroep is er nog voor de volle honderd procent”, zegt Muhammed Akbas, die net als Ibrahima Bah debuteerde bij de bezoekers. “Als je deze wedstrijd ziet, moeten we gewoon altijd winnen. In de eerste helft waren we al de betere ploeg en kregen we een aantal goeie kansen, maar vergaten we ze af te maken. Na de pauze vond ik ons minder doortastend in de duels, maar kregen we een uitgelezen kans om op voorsprong te springen vanop de stip. Jammer genoeg zat de keeper in de goede hoek op de poging van Stephen (Buyl red.).”

Voordeelregel

“Daarna vond ik dat we ons nog wel herstelden, maar het was uiteindelijk de thuisploeg die scoorde. Al had die goal naar mijn gevoel niet mogen worden toegekend. Een zware fout op Lukebakio bleef onbestraft en de scheids gaf ons het voordeel, maar we verloren vrijwel meteen de bal weer. In principe kan de scheids het spel stilleggen tot zeven seconden na de fout en daar zaten we nu nog lang niet aan. Hij had dus moeten terugkomen op de initiële overtreding en dan was er niets aan de hand geweest. Nu deed hij het niet en zo liepen we op de counter die de 1-0 inluidde. Dan is het heel zuur om op deze manier te verliezen en blijf je in de hoek waar de klappen vallen. Als we die strafschop omzetten, ben ik er van overtuigd dat we makkelijk winnen. Nu is het alweer een onnodige nederlaag.”

Niets voorbij

“Dat Hoogstraten wint, zorgt voor extra ontgoocheling, maar uiteindelijk is er nog niets voorbij. We moeten ons optrekken aan die prestatie in de eerste helft en gewoon keihard blijven werken. Woensdag krijgen we met de inhaalmatch tegen Francs Borains al snel een nieuwe kans om beter te doen en die moeten we weer proberen te grijpen. Er zit niets anders op. We moeten snel een eerste keer zien te winnen en daarna op zoek gaan naar een reeks. Mijn eigen prestatie? Daar ben ik op zich wel tevreden over. Het was tenslotte al van december geleden dat ik nog een wedstrijd speelde. Maar het betekent weinig als je verliest. Ik had mijn debuut veel liever gekruid met een overwinning. Alleen het eindresultaat telt.”