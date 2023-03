Rupel Boom verliest na wereldgoal met 1-0 van Jong Antwerp dat resem A-kernspelers opstelt: “Het gevreesde scenario”

Van de Antwerpse elf die vorig weekend met 3-1 verloren van Ninove, stond er zondag nog eentje aan de aftrap, Aziz. De Wolf, Soussi, Scott, Van Den Bosch, Smits, Corbanie, allemaal zaten ze zaterdagavond nog op de bank bij Antwerp in de Jupiler Pro League, om een dag later doodleuk Rupel Boom partij te geven.

Reglement

“En zo kregen we het scenario waarvoor gevreesd werd bij het seizoensbegin”, aldus Rupel Boom-trainer Kevin Nicaise na afloop. “In vergelijking met de voorbije wedstrijden ging de kwaliteit bij hen plots met vijftig procent omhoog. Er speelden jongens mee die enkele weken geleden nog minuten maakten in de halve finale van de beker van België tegen Union. Daar kan je je dan vragen bij stellen, maar het is volgens het reglement en dan heeft het geen zin om daarover te wenen.”

Wereldgoal

“Wel zijn we enorm ontgoocheld over de manier waarop we verloren. Wij kregen heel wat open kansen, maar slaagden er niet in die af te werken. Op defensief vlak gaven we geen kans weg, maar scoren zij langs een absolute wereldgoal vanop afstand. Die jongen mag dat nog duizend keer proberen, de bal zal er nooit nog op die manier in gaan. Maar het is typerend voor de situatie waarin we ons bevinden. Als er een ploeg verdiende te winnen, was het Rupel Boom, maar voetbal is niet altijd eerlijk.”

“Tegelijkertijd wil ik de jongens ook feliciteren met hun wedstrijd. Het was verre van slecht, zeker op defensief vlak, alleen de goal ontbrak. En als je dan in rekening neemt wie bij Antwerp allemaal op het veld stond en hoe wij daar weerwerk tegen boden, dan mogen we daar ook enig vertrouwen uit putten.”

Barrages

Maar de realiteit is natuurlijk wat ze is. Met nog elf wedstrijden te spelen bedraagt de achterstand op datzelfde Antwerp, en de rechtstreekse redding, nu zeven punten. Moet Rupel Boom zich stilaan focussen op een strijd met Hoogstraten voor het barrageticket? “We moeten het match per match bekijken”, aldus Nicaise. “Als Charleroi en Antwerp de komende weken ook nog veel jongens van de A-kern laten opdraven, zullen ze nog meer punten pakken. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. De wedstrijd tegen Ninove volgend weekend moeten we absoluut winnen.”

Bah en Akbas

En voor die wedstrijd zullen ook aanwinsten Bah en Akbas speelgerechtigd zijn. “Hopelijk kunnen die jongens op korte termijn iets bijbrengen”, besluit de coach. “We hebben intussen alles geprobeerd en elke speler in de kern kreeg zijn kans. Dan moet je vaststellen dat er te weinig kwaliteit was op sommige posities en dat we deze surplus kunnen gebruiken.”

U23 Antwerp - Rupel Boom 1-0

Antwerp: De Wolf, Soussi, Vines (46' Ben Hamed) Scott, Van Den Bosch (81' Amal), Wyns, Smits, Aziz (75' Degallaix), Corbanie, Da Silva, Vandeplas (64' Vanhees).

Rupel Boom: Laverge, Vervoort, Verkerken, Bourdouxhe (67' Lukebakio), Mmaee, Van Den Broek, Mouton, Thuys, Mwenda (89' Monden), Dolet (78' Troare), Bliek.

Doelpunt: 88’ Degallaix (1-0).

Geel: Van Den Broek, Aziz, Amal, Degallaix.

