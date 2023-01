Rupel Boom speelt extra-sportieve zorgen van zich af en wint in het slot bij Jong OH Leuven (1-2): “Aan voorzitter getoond dat we tot het uiterste gaan”

Op extra-sportief vlak bevindt Rupel Boom zich momenteel in woelig water, maar tussen de lijnen was er zondag wél reden tot vieren. De Steenbakkers klopten Jong OH Leuven met 1-2 dankzij een late winning goal van Stephen Buyl en doen zo een prima zaak in de strijd voor het behoud. Na de opener van Bourdouxhe rond het uur klom OHL vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte en leek zuur puntenverlies in de maak, maar Aalstenaar Buyl dwong de crisissfeer weer even naar de achtergrond.

De communicatie van voorzitter Nathan Crockett in de pers afgelopen week maakte heel wat los en bleef ook niet zonder gevolgen voor de Amerikaan. Het voormalige bestuur en toenmalig adviseur Louis De Vries stapten in zowel België als de Verenigde Staten naar de rechtbank en legden klacht neer bij de politie wegens laster en eerroof. De commotie rond Rupel Boom leek ook de sportieve voorbereiding op de wedstrijd tegen Jong OH Leuven in de war te sturen, maar daar viel in praktijk weinig van te merken.

“Ondanks alles wonnen we verdiend”, zegt matchwinnaar Stephen Buyl. “Natuurlijk spreken we dagelijks over de situatie, maar we zijn het er ook allemaal over eens dat het boven ons hoofd gebeurt en we er niets aan kunnen doen. Wij kunnen alleen laten zien dat we een goede groep hebben die de kwaliteiten heeft om zich te redden dit seizoen.”

Grinta

“In het duel met OHL vond ik ons voor de rust al de betere ploeg. We waren iets sterker en legden meer grinta in ons spel. De 0-1 na de pauze was dan ook een terechte beloning. Bij Leuven zullen ze hun gelijkmaker ook als verdiend beschouwen, maar ik denk dat wij de zege nog net iets meer mochten claimen. Dat die 1-1 op een slecht moment viel? Dat kan je wel stellen. Als je vijf minuten voor tijd de gelijkmaker slikt, gaat er even door je hoofd dat al het harde werk voor niets is geweest. Maar gelukkig kon ik ons nog de drie punten bezorgen. Het was gerechtigheid. Chapeau aan de groep dat ze er altijd voor bleef gaan. De ontlading was groot.”

Slachtoffer

“De omstandigheden waarin we moeten werken zijn verre van ideaal, maar we zitten niet in een positie om het te laten hangen. Het is natuurlijk niet leuk om niet betaald te worden, maar als we niet spelen of trainen, schieten we ook onszelf in de voet. Wij zijn het slachtoffer, maar moeten wel zoveel mogelijk blijven doen. Als we niet presteren, geraken we ook niet weg. Op dit moment kan niemand zeggen dat de kern er binnen drie weken nog hetzelfde uit ziet.”

“Mijn eigen toekomst? Ik zou niets liever willen dan te blijven. De voorbije weken kreeg ik echt een hart voor Boom. Ze gaven me hier de kans om weer voetballer te worden nadat ik een jaar aan de kant stond. Maar je moet wel je opties open houden. Ik heb hier een tweejarig profcontract. Dan is het ook niet zo vanzelfsprekend om elders aan de slag te gaan in de winter.”

Tot het uiterste

“Vooral de onduidelijkheid zit de groep dwars. Als ze zeggen dat ze al zeker tot eind januari doorgaan of tot het einde van het seizoen, dan weten we tenminste iets. Dat er nieuwe investeerders worden gezocht, is allemaal goed, maar dat is ook niet op een-twee-drie in orde. Met deze prestatie hebben wij als groep alvast laten zien aan de voorzitter dat wij er nog voor willen gaan en onze uiterste best doen om op sportief vlak uit het dal te kruipen. En we hebben ook het gevoel dat dit hem deugd zal doen. Dan mag dat ook worden geapprecieerd.”