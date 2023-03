Rupel Boom ondanks man meer in slotkwartier onderuit tegen Olympique Charleroi (1-3): “Elke match is er vanaf nu een van de laatste kans”

volleybal lotto league Berre Peters en Haasrode Leuven nog op zoek naar constante: “We wisselen een goede match steeds af met een mindere”

Haasrode Leuven boekte vorige zondag nog een eerste overwinning (3-1 tegen Menen) in de Champion Play Off, maar wist daar woensdag geen vervolg aan te breien. Aalst was met 3-1 te sterk. Zondag wacht al een nieuwe wedstrijd. De Leuvenaren krijgen bekerwinnaar Roeselare over de vloer.