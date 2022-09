Rupel Boom niet in gebreke gesteld voor lichtpanne, Tienen beraadt zich over beroep: “Scheidsrechter had de wedstrijd moeten starten”

voetbal eerste nationaleRupel Boom wordt niet in gebreke gesteld voor de lichtpanne in de wedstrijd tegen Tienen op 3 september. Dat besliste het Sportcomité KBVB donderdagochtend nadat beide partijen woensdag de kans kregen om hun pleidooi te geven rond de gebeurtenissen. De wedstrijd moet herspeeld worden op een latere datum, te bepalen door de kalendermanager. Tenzij KVK Tienen zich niet neerlegt bij de beslissing en dus in beroep gaat. Dat moeten de komende uren of dagen uitwijzen.

“Het Sportcomité volgde onze argumentatie”, zegt Rupel Boom GC Dirk Claes. “Er kon niet bewezen worden dat het al te donker was om de wedstrijd definitief te staken. De scheidsrechter gaf aan dat het veld onbespeelbaar was na het uitvallen van de lichtmast, maar dat kon nergens worden aangetoond. Officieel was er nog daglicht. De zon was nog niet onder gegaan. Mocht hij de wedstrijd hebben gestart en zou er na een half uur gebleken hebben dat het te donker was om verder te doen, kon hij de partij alsnog staken. Pas dán zou het half uur ingaan dat we de tijd hebben om een oplossing te vinden. Niet alleen kregen we nu dus minder tijd, de wedstrijd staken enkel en alleen omdat de mast uitviel, is geen geldige reden.”

Beroep of niet

Goed nieuws dus voor de Steenbakkers, waardoor men alsnog de kans krijgt om zich op sportief vlak te meten met Tienen. Al hangt dat nog af van de beslissing in de Suikerstad om in beroep te gaan tegen de beslissing of niet. “Want op dit scenario waren we eigenlijk niet voorbereid”, zegt Tienen GC Johan Pauwels. “We gingen er van uit dat we in ons recht waren, maar blijkbaar werden een aantal zaken anders geïnterpreteerd. Onze directie werd intussen op de hoogte gebracht van de beslissing van het Sportcomité en de komende uren en dagen zal blijken welk standpunt we innemen in deze zaak.”

Mandel United

Wat het ook zij, komend weekend wordt er wel weer gewoon gevoetbald en dan ontvangt Rupel Boom rode lantaarn Mandel United. Niet op zaterdagavond, wel op zondagnamiddag. “En daarvoor zijn we in eerste plaats Mandel dankbaar”, zegt GC Claes. “Een tegenstander moet nog altijd akkoord gaan met de vraag om te verplaatsen. Dat was op korte termijn de veiligste keuze, maar intussen zijn alle herstellingen aan de lichtmast gebeurd en is er geen risico op een herhaling.”

Volledig scherm De lichtmast begaf het luttle seconden nadat de wedstrijd op gang werd gefloten. © Lucas Laermans / RV