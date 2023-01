Rupel Boom lijdt 4-1 nederlaag bij La Louvière ondanks openingsgoal van Rabbi Mwenda die vragen over toekomst mijdt: “Ik focus me op het sportieve”

“Ik hou het op vier ongelukkige tegengoals”, zegt Mwenda. “We klommen op een goed moment op voorsprong, maar daarna werd het veel te snel 1-1. De thuisploeg zette een goed een-tweetje op, maar het schot dat daarop volgde week af op een van de verdedigers. Onze doelman stond daardoor op het verkeerde been en had geen verhaal. Wij kregen daarna nog een kans op 1-2, maar het was de thuisploeg die scoorde. Na balverlies op het middenveld verdedigden we niet doortastend genoeg en zo gingen we met een achterstand de rust in.”

Dubieuze penalty’s

“Na de pauze begonnen we zeker niet als geslagen honden, maar werden we genekt door twee dubieuze strafschoppen. Bij de eerste zou de fout buiten de zestien gemaakt zijn en bij de tweede was er naar verluidt niet eens sprake van een overtreding. Onze verdediger zegt dat hij die speler niet raakte. Tel daarbij dat we opnieuw nalieten om op 2-2 en later zelfs 3-2 en 3-3 te komen en dan kan je inderdaad concluderen dat we onszelf in de voet schoten. De eindstand doet vermoeden dat we kansloos onderuit gingen terwijl dat niet in lijn is met het spelbeeld. Wat mij betreft moeten we dus zeker niet alles weer in twijfel trekken en vrezen dat we weer bij af zijn. Dit was een verschil in efficiëntie en ik ga er van uit dat we dit de volgende weken weer gewoon recht trekken.”