Rupel Boom krijgt gelijk in rechtszaak tegen Beerschot dat mogelijk één miljoen euro moet betalen: “Exacte omvang van schadevergoeding moet blijken”

Rupel Boom heeft vandaag gelijk gekregen in de rechtszaak die het aanspande tegen Beerschot. In 2019 gingen de Steenbakkers een samenwerking aan met hun collega’s van het Kiel, toen nog onder de naam Beerschot-Wilrijk, inzake de jeugdwerking. Maar na de ondertekening van de contracten zag men bij Beerschot alsnog af van het hele project. Daarop trok Rupel Boom naar de rechtbank met een schadeclaim van een miljoen euro. De uitspraak was initieel verwacht op 16 januari, maar omdat de voorzitter van de rechtbank met die datum kon schuiven, viel het nieuws pas ruim een week later in de bus.

In een mededeling op de clubwebsite van Rupel Boom staat te lezen dat de advocaten op de hoogte werden gebracht over het vonnis dat door de rechtbank werd geveld: “De rechtbank gaat akkoord met onze juridische positie”, klinkt het in Boom. “UTB (UTB LLC, het bedrijf van Beerschot-eigenaar ZKH Prins Abdullah), DCA (DCA nv, het Kempisch bouwbedrijf van Beerschot-voorzitter Francis Vrancken) en Beerschot-Wilrijk (nu Beerschot VA) hebben de overeenkomst onrechtmatig verbroken en moeten Rupel Boom vzw’s schade vergoeden. Over de begroting van de schade heeft de rechtbank zich nog niet volledig uitgesproken.”

De berichtgeving werd positief onthaald in Boom, niet in het minst omdat de club opnieuw financieel woelige tijden doormaakt, maar veel meer kon men er niet kwijt. “Wij weten momenteel niet meer dan wat vermeld staat in het bericht”, zegt bestuurslid Dirk Claes. “Mijn gevoel? Dat is beter dan wanneer het bericht negatief zou zijn geweest. (lacht) Maar inhoudelijk kan ik er niet dieper op ingaan. Ook niet op het feit of Beerschot al dan niet nog in beroep kan gaan tegen deze uitspraak, want volgens geruchten bestaat daar inderdaad twijfel rond. Of de komende dagen al meer duidelijkheid zullen brengen valt evenzeer af te wachten. Het kan net zo goed een kwestie van weken of jaren zijn. Onze juridische dienst volgt de zaak in elk geval op de voet.”

Kunstgrasvelden

De rechtszaak werd aangespannen in 2019 naar aanleiding van de stopgezette samenwerking tussen beide clubs omtrent de jeugdwerking. Beerschot, dat de beslissing nam om de stekker uit het project ‘United by 13’ te trekken, kaderde dat toen als volgt in een persmededeling: “De jeugdacademies van Beerschot en Rupel Boom kunnen hun samenwerking voor komend seizoen niet starten. Er is veel te veel onduidelijkheid om op een gestructureerde manier verder te werken. Het niet tijdig aanleggen van de kunstgrasvelden in Rupel Boom is hierin doorslaggevend geweest.”

Een beslissing die de Steenbakkers betreurden. “Wij als club hebben ons maximaal ingezet voor dit project”, klonk het drie jaar geleden. ”Wij bedanken Frans Van Den Wijngaert die hiervoor enorm veel inspanningen heeft geleverd. Wij bedanken ook het AGB en de gemeente die echt alles in het werk stellen voor de aanleg van de kunstgrasvelden én die met ons ondertussen een nieuwe én concrete planning op korte termijn hebben besproken.”

Geen loze woorden, want in het voorjaar van 2020 werd de aanleg van de kunstgrasvelden op het jeugdcomplex van “De Schomme” in Boom afgerond.