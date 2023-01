Rupel Boom kansloos onderuit in degradatieduel bij Hoogstraten (1-0): “Bij tegengoal leken we wel een kleuterklas”

“Ik had het nog voorspeld”, aldus een ontgoochelde Brice Verkerken na afloop. “Wie het eerst scoorde, zou de wedstrijd winnen. Ik ken Hoogstraten goed van vorig seizoen toen ik er nog met Aalst tegen speelde. Als je hen bekampt is het noodzakelijk om zelf op voorsprong te komen.”

Offensief te weinig

“Dat we al bijna vroeg op achterstand stonden? Fall leek me bij die eerste goal na vijf minuten wel enkele meters buitenspel te staan, dus die werd terecht afgekeurd. We werden er alleszins door wakker geschud. Het is niet dat we niet scherp voor de dag kwamen. Achteraan stonden we pal, maar we wonnen gewoon nooit de tweede bal. En offensief was het andermaal te weinig. Voor rust kregen we misschien een kans die naam waardig, maar in het algemeen konden we nooit echt aanspraak maken op meer.”

“Hoogstraten zette hoog druk, maar het was voor de twee ploegen moeilijk om goed te voetballen op een slecht bespeelbaar veld. In dat opzicht namen we ook geen risico’s en waren we vaak genoodzaakt om de lange bal te gebruiken. Na de 1-0 werd het alleen maar moeilijker. Niet dat ik opgaf, want je moet altijd weerbaarheid tonen. In voetbal kan het snel gaan, maar in ons geval lukte het niet.”

Kleuterklas

“Of de jeugdigheid van de kern op zo’n momenten doorweegt? Ik denk dat de jongeren op zich wel een mature wedstrijd afwerkten, maar bij de tegengoal leken we wel een kleuterklas. Dat klinkt misschien grof, maar de voorzet kwam te makkelijk en daarna stonden we helemaal verkeerd in de dekking. Zo’n fouten betaal je cash op dit niveau. Maar ik wil niemand met de vinger wijzen, want het zijn voor die jongens ook niet de meest dankbare omstandigheden. Ze doen hun stinkende best en nu komt het er vooral op aan om als groep te reageren tegen Knokke. Een moeilijke wedstrijd, maar een ploeg wiens soort voetbal ons beter ligt.”

“Dat we nu naar onder moeten blijven kijken? We hoeven naar weinig te kijken behalve naar onszelf. Dat heb ik ook gezegd in de kleedkamer. Rekenen of bestuderen wat de ploegen rondom ons doen, heeft nu weinig zin. De focus moet op onszelf liggen.”