Rupel Boom in Amerikaanse handen. Spaanse investeerdersgroep Rising Phoenix trekt zich na amper negen maanden terug.

De Amerikaanse groep in kwestie deed al een eerste financiële inspanning waarmee de achterstallige spelerslonen kunnen worden uitbetaald, maar hun identiteit blijft vooralsnog geheim. Dit om de focus binnen de club op de belangrijke wedstrijd van komend weekend in La Louvière niet te verstoren. Volgende week zou die bekendmaking nog officieel volgen.

Wel deelt de club in de mededeling mee dat de nieuwe eigenaars in de VS een uitstekende reputatie genieten en er actief zijn in immobiliën, onderwijs en jeugdsport. Ook staat er te lezen dat de belangen van Rupel Boom zullen worden waargenomen in de toekomst door een Belgisch en lokaal management team in nauwe samenwerking met de huidige jeugdverantwoordelijken.