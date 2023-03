Rupel Boom hangt al vroeg in de touwen tegen oppermachtig FC Luik (0-4): “Klasseverschil was te groot”

Voetbal eerste nationaleRupel Boom won vorige week aan vertrouwen met de belangrijke zege tege Mandel, maar daar kon het tegen FC Luik nooit gevolg aan geven. Sterker nog, de Steenbakkers begonnen eigenlijk al met een dubbele achterstand aan de match. Gadji kreeg nog wel een reuzekans in de openingsfase, maar na nog geen tien minuten spelen stond het al 0-2. En hoewel de thuisploeg daarna nog wel de rug probeerde te rechten, deed de grootste aanjager van leider Patro de boeken na rust helemaal dicht, 0-4 was de eindstand.

“Het klasseverschil was gewoon te groot”, zegt Rupel Boom-middenvelder Brice Verkerken. “We begonnen op zich wel met vertrouwen aan de wedstrijd. De opwarming was goed en ik vond zelfs dat het gevoel beter zat dan voor sommige andere matchen. Aan een gebrekkige concentratie wil ik het dus niet echt wijten. We waren gewoon een beetje overweldigd. Alles ging zo snel. De 0-1 ging binnen en in een mum van tijd stonden we twee goals in het krijt. Dan is de partij eigenlijk al voorbij nog voor ze goed begon.”

Weerbaar

“Al vond ik wel dat we ons daarna nog weerbaar opstelden. Mochten de kopjes naar beneden zijn gegaan, zouden we nog veel zwaardere cijfers om de oren hebben gekregen. Nu probeerden we iets terug te doen en kregen we ook nog een aantal kansen. We scoorden echter niet en dan zie je kort na de rust alweer dat kwaliteitsverschil. Luik staat niet voor niets bovenaan in deze reeks.”

“We geloofden op zich wel in een stunt, maar in deze omstandigheden was daar nooit sprake van. Voor hen was dit ook een belangrijke match en ze waren enorm scherp. Dan valt er voor weinig ploegen iets tegen te beginnen. Dit was ook niet de wedstrijd waarin we absoluut punten moesten pakken, in tegenstelling tot de komende weken. Met Jong Antwerp en Ninove is het nu gewoon van moeten.”

Op de Bosuil?

De vraag van een miljoen is dan wel waar en wanneer de wedstrijd tegen Jong Antwerp gespeeld wordt? De Great Old diende een aanvraag in om de wedstrijd te verplaatsen naar 22 maart, maar die werd door de Steenbakkers geweigerd omdat ze dan zelf hun inhaalmatch tegen Francs Borains afwerken. Sindsdien kwam er geen reactie meer uit het Antwerp-kamp en dus blijft de partij in principe geprogrammeerd op zondagmiddag. Al zal het dan wel een akkoord moeten vinden met Lierse Kempenzonen dat Het Lisp, ook de thuishaven van de Antwerpse U23, volgende zaterdag al inneemt voor het duel met RSCA Futures. Zien we Rupel Boom volgend weekend misschien aan het werk op de Bosuil?

Versterking

Komende week wordt verder ook doorslaggevend wat eventuele versterkingen betreft. Voor 15 maart moet het papierwerk van de laatste nieuwkomers zijn afgerond om de spelers speelgerechtigd te krijgen. Het dossier van aanvaller Fabrice Olinga (ex-Zulte Waregem en Moeskroen) staat daarbij on hold omdat de zoektocht naar een appartement (waarbij men een huurcontract van slechts 3 maanden wil afsluiten) moeilijk verloopt.

Rupel Boom - FC Luik 0-4

Rupel Boom: Laverge, Neral, Vervoort, Verkerken, Ekangamene, Lukebakio (60’ Bourdouxhe), Buyl (60’ Mmaee), Gadji (60’ Monden), Thuys, Dolet (79’ Traore), Bliek.

Luik: Lejoly, Bustin, Reuten, Bruggeman (24’ Van Den Ackerveken), Mouhli (55’ Prudhomme), Mouchamps (69’ Caevlier), Nyssen, Lambot, Loemba Gaby (69’ Panepinto), Perbet (69’ Mputu), D’Ostillio.

Doelpunten: 4’ en 8’ Bruggeman (0-1 en 0-2), 53’ D’Ostillio (0-3), 55’ Perbet (0-4)

Geel: Buyl, Verkerken.

