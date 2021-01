Rupel Boom geeft officieel forfait voor bekerwedstrijd tegen Eupen: “Door overmacht, maar voetballen was hypocriet én gevaarlijk”

“De beslissing van de crisiscel afwachten, is nutteloos”, zegt Rupel Boom-trainer Greg Vanderidt. “Zelfs al zouden we mogen trainen en spelen vanaf 25 januari, hoe krijg ik mijn spelers dan in een week tijd klaar voor zo’n wedstrijd? Ik zag mijn groep niet meer sinds 12 oktober. Of nog extremer: het is al van augustus geleden dat we een kleedkamer in mochten. Hoe kunnen we in die omstandigheden werken?”

Hypocriet

“Of we forfait geven met pijn in het hart? Helemaal niet. Dat heeft dan niets te maken met Eupen, want als je hen ziet voetballen, zou het een leuke wedstrijd worden. Maar zelfs een match tegen Anderlecht zou van ondergeschikt belang geweest zijn aan de huidige crisis. Iedereen die er alles aan wil doen om zijn wedstrijden te spelen, is ongelofelijk hypocriet in mijn ogen. Hoe erg het ook is dat clubs financieel moeilijke tijden tegemoet gaan, dat is niets vergeleken met de volksgezondheid.”

“Ik wil het echt niet meemaken dat er een iemand in mijn groep besmet is zonder het te beseffen, zo een andere speler aansteekt en een kettingreactie in gang zet. Zeker met die nieuwe varianten in omloop is dat gewoon onverantwoord en gevaarlijk. Mocht ik zo een sterfgeval in iemands familie veroorzaken, ik zou het mezelf niet vergeven. Als ik lees dat Olsa Brakel gewoon in groep traint in voorbereiding op zijn match tegen Club Brugge en twee keer per week gebruik maakt van goedkope tests die voor veertig procent betrouwbaar zijn. Dan liggen de prioriteiten helemaal verkeerd. Pas op, ik zou zelfs gratis werken als we daardoor kunnen voetballen, maar niet in deze omstandigheden.”

Compensatie of boete?

Rest nog de vraag of Rupel Boom met het forfait nog recht heeft op de compensatie van 12.500 euro die de amateurclubs en eerstenationalers was beloofd bij nieuw uitstel. “We voegden een officiële brief van de burgemeester bij onze documenten om aan te tonen dat het om overmacht gaat”, zegt Vanderidt. “Stel dat de voetbalbond dan toch nog zou beslissen om het duel naar Eupen te verplaatsen, kunnen we nog altijd niet trainen. Ik kan alleen maar hopen dat we dan geen boete krijgen omdat we hun ‘oplossing' naast ons neerleggen. Te gek voor woorden? In België weet je nooit.”

Mini-competitie

“Ik heb niet de indruk dat iedereen de ernst van de zaak beseft. Er gaan zelfs geruchten dat de meer kapitaalkrachtige eerstenationalers een mini-competitie willen opzetten om toch maar te kunnen uitmaken wie promoveert. Dat is toch te gek voor woorden? En dat allemaal omdat niemand een duidelijke beslissing kan nemen om er gewoon mee te stoppen dit seizoen.”

