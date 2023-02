Rupel Boom bekoopt zwakke eerste helft en rode kaart met 2-0 nederlaag tegen Jong Charleroi: “Dit wordt storend”

Na een sterke prestatie tegen Knokke gaf Rupel Boom-coach Kevin Nicaise vrijdagavond het vertrouwen aan dezelfde elf op bezoek bij Jong Charleroi, maar het resultaat tussen de lijnen was geenszins vergelijkbaar. In een dramatische eerste helft gaven de bezoekers op geen enkel vlak thuis en de goede intenties na de rust werden al vroeg de kop in gedrukt na de uitsluiting van Medelinskas. De uiteindelijke 2-0 nederlaag duwt de Boomkes zo nog wat dieper in sportieve moeilijkheden, want als Hoogstraten of Ninove er straks in slaagt om een driepunter te pakken, komen ze weer op een rechtstreekse degradatieplaats terecht.

“Het was overduidelijk een offday”, aldus Boom-kapitein Jonathan Vervoort. “Onze prestatie voor de rust was misschien wel het slechtste wat we dit seizoen al op de mat brachten. De opwarming was al niet goed en dat niveau trokken we door in de eerste helft. Er was weinig energie, niet iedereen leek er veel zin in te hebben en van een winnaarsmentaliteit was amper sprake. Het was geen plezante avond.”

Onbegrijpelijk

“Hoe dat kan na een hoopgevende prestatie tegen Knokke en gezien het belang van deze match? (zucht) Het is de eerste vraag die we onszelf hebben gesteld in de kleedkamer. We proberen het te begrijpen zodat we er een oplossing voor kunnen zoeken, maar net dat maakt het zo moeilijk. Het is onbegrijpelijk. De coach maakte zich logischerwijze boos tijdens de rust, maar dat was niet eens nodig. Ik denk dat iedereen op dat moment wel besefte dat onze prestatie beneden alle peil was.”

“Na de pauze was het dan een kwestie van te reageren, maar we kwamen al snel met tien te staan. Terecht? Het was Martynas’ eerste fout, maar wel een hard contact. Dan is het aan de scheidsrechter om een beslissing te nemen. En vreemd genoeg zagen we na die rode kaart wel tekenen van beterschap bij ons. We maakten een mentale klik en staken plots een tandje bij. Maar het bleef allemaal te weinig en als je dan domme tegengoals slikt, kan je geen wedstrijden winnen.”

Storend

“Na de match gingen we de discussie aan in de kleedkamer, maar op een bepaald moment kan je niet blijven praten. We spelen tegen de tijd en deze situatie wordt storend. We beseffen dat we voor een moeilijke opgave staan, maar op deze manier wordt het alleen maar lastiger. Dat we weinig kansen krijgen en veel tegengoals slikken op stilstaande fases zijn gekende pijnpunten, maar de mentaliteit moet gewoon elke week top zijn. Als dat niet het geval is, moeten we de fout vooral bij onszelf zoeken.”

U23 Sp. Charleroi - Rupel Boom 2-0

U23 Charleroi: Delavallee, Denuit, Dalle Molle, Ozornwafor, Lokembo Lokaso, Doke (70' De Moerloose), Ntelo Mbala (70' Benaets), Bongiovanni (78' Rousseau), Monticelli, Diallo, Mbeng.

Rupel Boom: Laverge, Neral, Vervoort, Medelinskas, Bourdouxhe, Lukabakio (65' Traoré), Buyl (65' Mwenda), Van Den Broek, Gadji (46' Verkerken), Thuys (65' Bliek), Dolet (74' Mmaee).

Doelpunten: 15' Bongiovanni (1-0), 90' Rousseau (2-0).

Geel: Lokembo Lokaso, Dalle Molle, Benaets.

Rood: 55' Medelinskas (B).