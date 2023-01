Rupel Boom 3.0 krijgt vorm. Hubert Stas is sportief verantwoordelijke, Kevin Niçaise krijgt vertrouwen als T1: “Niet alles omgooien”

Na het opstappen van CEO Geert Van Den Wijngaert en technisch directeur Sébastien Golfa Sambay midden december kondigde ook interim-coach Pascal Pilotte aan te stoppen bij Rupel Boom omwille van gezondheidsredenen. Zo moesten de Steenbakkers op korte termijn op zoek naar een nieuwe T1 en, naar de wens van eigenaar Nathan Crockett, een lokaal verankerd bestuur samenstellen. Intussen werd ook om versterking tussen de lijnen geroepen en dan maakt de optelsom dat er veel werk op de plank lag in Boom tijdens de kerstperiode. Dat werk blijkt van lange adem, maar in aanloop naar het competitieduel met La Louvière kwam er nu toch ook wat duidelijkheid.

Als we Rupel Boom bij de start van het seizoen omschreven als een 2.0 versie na de Spaanse passage, beginnen we in 2023 aan een nieuwe update. Twijfels rond eigenaar Nathan Crockett zijn er voor alle duidelijkheid niet. De betrokkenheid van de Amerikaan blijft groot en intussen streek ook een afgevaardigde van hem neer in Boom om een aantal zaken mee op punt te zetten.

En hoewel er vooralsnog geen officiële communicatie kwam van de clubleiding kregen we toch ook al duidelijkheid over een aantal rollen binnen de nieuwe structuur. Zo werd Hubert Stas, vlak voor en tijdens de Spaanse passage ook al lid van de sportieve cel, aangeduid als nieuwe sportief verantwoordelijke en treedt Rafael Senorans nadrukkelijker op de voorgrond als teammanager.

GC Dirk Claes neemt dan weer een algemeen coördinerende rol op met Jos Hosteaux als jeugdvoorzitter naast zich. Zij worden voor de dagelijkse werking, zij het tijdelijk, in een adviserende rol bijgestaan door oudgedienden Walter Leys en Kamiel Coenaerts. De voormalige voorzitter en ondervoorzitter namen afscheid met de overname door het Spaanse Rising Phoenix, maar werden door eigenaar Nathan Crockett gevraagd om bij te springen.

Wilde verhalen

“En hopelijk kan ik binnen pakweg een maand weer mijn rol als supporter opnemen”, grapt zeventiger Coenaerts. (weer serieus) “Na het vertrek van het vorige bestuur moest er een oplossing komen op korte termijn en daarop werden Walter en ik gevraagd om een aantal zaken mee op te volgen. Ikzelf zorg voor meer administratieve ondersteuning en Walter met zijn knowhow rond het financiële aspect.”

“En hoewel we dit graag doen uit clubliefde, is Rupel Boom daarmee niet geholpen op langere termijn. Walter en ik zwaaiden destijds af omdat het tijd was voor een verjonging. De Spaanse overname verliep niet zoals gehoopt, maar ook nu is het niet de bedoeling om weer voltijds in dit verhaal te stappen. Een herstructurering op deze schaal vraagt echter tijd.”

“Tijdens de oefenwedstrijd tegen Lyra-Lierse afgelopen woensdag werden we aangesproken door supporters met de wildste verhalen, maar daar wensen we niet op te reageren. Ik kan hen alleen verzekeren dat we allemaal heel hard werken om een nieuwe structuur op poten te zetten. Dat doen we in fases om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. De aanstelling van Hubert Stas als sportief verantwoordelijke en ‘Rafa’ Senorans is op dat vlak al een eerste stap.”

Vertrouwen

“Een nieuwe coach? De huidige technische staf krijgt van ons het vertrouwen. Alles omgooien heeft vaak niet het gewenste effect en deze mensen zijn enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Kevin Niçaise en Yassine Salmi kennen de groep en op basis van wat we de voorbije tien dagen zagen op training hebben ze er ook grip op. Als leden van de technische staf waren ze natuurlijk al langer bekend bij de spelers en nu lijken ze door te gaan op het elan dat Pascal Pilotte weer in de ploeg kreeg. Dan geven we hen ook de kans om dat in praktijk om te zetten en evalueren we gaandeweg.”

Wie komt en gaat?

Rest de vraag nog de vraag wat de impact is op de spelersgroep? Ondanks de positieve resultaten in de laatste anderhalve maand van de competitie zijn de Steenbakkers nog lang niet veilig in de stand en zal er een sterke terugronde nodig zijn om de degradatie te vermijden. Om dat te realiseren was er aanvankelijk sprake van twee à drie versterkingen op voorwaarde dat een aan aantal overbodige (?) jongens vertrekken. Geen eenvoudige opdracht want veel van de door het vorige bestuur aangetrokken spelers ondertekenden een contract tot het einde van volgend seizoen.

“Zoals de situatie er vandaag ligt, werken we het seizoen af met de huidige kern”, houdt Coenaerts zich op de vlakte. “Eigenaar Crockett investeerde al enorm veel in de club en dan kan men niet verwachten dat hij er te pas en te onpas geld in blijft pompen. We zoeken naar oplossingen, maar veel concreets kunnen we daar momenteel niet aan toevoegen.”

Saga

En zo begon een nieuw hoofdstuk in de saga van Rupel Boom en zal de komende weken en maanden blijken hoe de toekomst van de club er uit ziet, zowel op als naast het veld. Voor de volledigheid: Rupel Boom versloeg Lyra-Lierse woensdagavond in de oefenpot met 0-1 dankzij een kopbalgoal van Traoré op aangeven van Mwenda.