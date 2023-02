Rune Ponsaers en Basket Tongeren stunten in kwartfinale beker van Limburg tegen Limburg United B: “Na een knappe collectieve prestatie stoten we verdiend door naar de halve finale”

Het werd in sporthal Pibo een stevige en spannende derby tussen Basket Tongeren (TDM2B) en Limburg United B (TDM1) voor de kwartfinale van de beker van Limburg. In het laatste quarter bracht Jamal Smith voor het eerst United B op gelijke hoogte. De Eburonen konden via Daan Moens en Sam Proesmans opnieuw afstand nemen en wonnen verdiend met 74-65.

Tongeren nam een blitzstart en de bommen met vooral Daan Claes aan het kanon vlogen vlot binnen. Na het eerste quarter keek United B reeds tegen een ruime 30-15 achterstand aan. De boys van T1 Sacha Massot bleven snel basketbal brengen met een stevige defense aan beide zijden. Felle duels werden uitgevochten met onder de borden een meesterlijke Rune Ponsaers. Met een ruststand van 43-33 wisten ze bij United B dat het een moeilijke avond ging worden.

Fysieke strijd

Na de pauze nog meer fysieke strijd. United kon onder impuls van een sterk trio Matthias Bovy, Jamal Smith en Ferre Vanderhoydonck naderen tot op drie punten einde derde quarter (53-50). De slotfase werd adembenemend spannend. United kwam via Smith voor het eerst op gelijke hoogte (55-55), maar snel konden Moens en Proesmans een definitieve kloof slaan. Een verdiende kwalificatie voor Tongeren.

Beresterke Rune Ponsaers

“Na een knappe collectieve prestatie stoten we verdiend door naar de halve finale”, zei een dolgelukkige Rune Ponsaers, die meester was in de rebounds. “Vooral onze start was indrukwekkend. We grepen United meteen bij de keel en scoorden aan een recordtempo. Snel flikkerde een tussenstand van 17-2 op het bord. Na een verschroeiende eerste helft was onze tank bijna leeg. Na de rust kregen we het moeilijk, maar in een zinderende slotfase trokken Daan Moens en Sam Proesmans ons over de streep. In de halve finale spelen we tegen de winnaar van het duel tussen Croonen Lommel en KSTBB. Op papier hebben we misschien meer kans tegen Sint-Truiden om de finale te halen, maar geef mij maar een confrontatie tegen Lommel.”

“Of ik nog niet werd gecontacteerd door Thomas Dreesen van Limburg United? Ik ben gelukkig hier in Tongeren”, vervolgt de 20-jarige ijzersterke center. “Natuurlijk droom ik om prof te worden. De laatste twee jaar kon ik enorm veel stappen voorwaarts zetten, maar ik moet natuurlijk nog veel leren. Met onze coach Sacha Massot heb ik een uitstekende leermeester. Hij was zelf een geweldige speler onder de ring en zijn tips brengen mij naar een hoger niveau. Ik ben inderdaad bezig aan een sterk seizoen. Eerlijk, er waren nog geen contacten met andere clubs uit tweede of eerste klasse. Misschien na vanavond? (lacht). Ach, het is hier bij Tongeren een toffe groep en een uitstekend bestuur. We zien wel wat de toekomst zal brengen.”

Rentree Ferre Vanderhoydonck

“Of ik blij ben met mijn terugkeer, na negen maanden aan de kant te moeten zitten? Absoluut”, stelde Ferre Vanderhoydonck vlak na de wedstrijd. “Het werd een zware revalidatie. Vorig jaar in mei tegen Lier in de play-offs scheurde ik mijn kruisbanden. Voor de tweede keer in mijn jonge carrière, want in 2019 moest ik ook voor dezelfde blessure negen maanden strijden om weer terug te komen. Gelukkig hebben familie en vrienden me erdoor geholpen. Ik heb ook het schema van onze kinesist Pieter Hayen perfect opgevolgd. In het begin moest ik opnieuw mijn weg vinden. Na de rust kon ik mijn stempel drukken. Een probleem met de vrijworpen? Ja, ik liet er heel wat liggen hé. Deze week zal ik er extra op trainen. Mijn rentree is een zalig moment, maar ik had natuurlijk liever gewonnen. Het is een moeilijk seizoen geweest voor United B met veel jonge kerels. De laatste weken waren we goed op dreef. Ook tegen een ervaren Tongeren hebben we zeker geen slechte wedstrijd gespeeld, maar onze start was rampzalig. Wat de doorslag heeft gegeven? De slechte start en het missen van de nodige ervaring. Tongeren speelt dan wel een reeks lager, maar ze hebben veel jongens in huis die op een hoger niveau hebben gespeeld.”

“Of ik sterker ben geworden? Is dat je opgevallen”, vervolgt de 21-jarige talentrijke Vanderhoydonck. “Ja, ik heb veel aan krachttrainingen gedaan en ben acht kilogram bijgekomen. Ik trainde afgelopen week weer mee met de grote jongens. Of ik snel weer deel zal uitmaken bij de kern op het hoogste niveau? Ik ben prof en wil natuurlijk in actie komen bij de grote jongens. Toch besef ik dat er eerst speelminuten moeten komen met United B. Als ik dit seizoen nog kan spelen in de Elite Gold is dat een bonus. Ik heb voor volgend seizoen nog een contract en wil zeker de A- en B-ploeg blijven combineren. De komende weken hoop ik weer op de bank te mogen zitten van T1 Raymond Westphalen, want er komen leuke topwedstrijden aan. Verder is het hoofdzaak om eindelijk eens een volledig seizoen zonder blessures te kunnen afhaspelen.”

Tongeren: Claes 19, Ponsaers 14, Moens 13, Proesmans 12, Yoann Hertay 8; Gaëtan Hertay 6, Ghysens 2, Walravens en Bertrand 0.

Limburg United B: Matthias Bovy 17, Vanderhoydonck 16, Smith 15, Siebe Bovy 8, Abelshausen 5, D’Haluin 3, Hermans 1, Ravert, Bijnens en Moors 0.