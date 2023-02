Rune Paeshuyse ontvangt met Eupen ‘zijn’ KV Mechelen: “Heb bijna elke wedstrijd van Malinwa gezien dit seizoen”

“Ik ben net thuis van de training” opent Paeshuyse wanneer we hem in de vooravond aan de lijn krijgen. “De training stond eigenlijk vanmorgen gepland, maar door het vriesweer hier in Eupen werd de sessie opgeschoven naar de namiddag. De laatste tijd gebeurt dat wel vaker.” (Lacht)

Afgelopen zomer zette de 20-jarige Belg de stap van KV Mechelen - waar hij één minuut in de eerste ploeg speelde - naar de Oostkantons. “Het was oorspronkelijk de bedoeling om voor een jaar bij te tekenen bij Malinwa, maar dan kwam Eupen met een voorstel. Ik kon hier tekenen voor drie seizoenen, plus de optie voor een extra seizoen. Ik koos voor wat meer zekerheid. Bovendien wist ik dat er bij Eupen veel vertrekkers waren, waardoor ik er sneller mijn kans zou krijgen dan bij Mechelen. Uiteindelijk heeft dat wel geloond.”

En of het geloond heeft. Vanaf speeldag zes is hij een vaste waarde in het hart van de Eupense defensie. Paeshuyse is van nature een aanvaller, bij Mechelen werd hij bij de U17 omgevormd tot verdediger. “Ik voel me daar goed. In de eerste maanden bij Eupen onder Storck stond ik rechts in een driemansdefensie. Onder Still sta ik echt centraal in de verdediging. Die rol is meer op mijn lijf geschreven.”

Paeshuyse kwam in Eupen in een andere omgeving terecht. De laatste jaren bij Mechelen zat hij op kot in Antwerpen, waar hij aan de universiteit studeerde. “Ik woon hier op een appartement van de club. Dat bevalt me wel. Mijn periode op kot heeft er voor gezorgd dat ik het gewoon ben om alleen te wonen. Alleen is het nu een beetje groter.” (Lacht)

Tien jaar lang verdedigde Paeshuyse de rood-gele Mechelse kleuren. Er stroomt dan ook nog heel wat Malinwa-bloed door zijn aderen. “Ik heb bijna elke wedstrijd van Mechelen gezien dit seizoen. Tien jaar is natuurlijk niet niks. Zo’n periode kan je niet uitwissen. Het wordt een speciale wedstrijd voor me. Al probeer ik mezelf rustig te houden en de stress van me af te zetten.”

Volledig scherm Rune Paeshuyse nadat hij zijn contract tekende. Naast hem zijn zaakwaarnemer, Janny Kazilas. © .