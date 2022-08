Rune Herregodts wint eerste rit in Ronde van Tsjechië: “De ploegmakkers leefden mee tot de laatste meter”

Wielrennen profsRune Herregodts (24) heeft weer toegeslagen. De prof van Sport Vlaanderen-Baloise was de snelste in de eerste rit van de Sazka Tour. Vrij vertaald: de Ronde van Tsjechië. Eerder in het seizoen won Herregodts al een rit in de Ruta del Sol. Beide overwinningen vertonen trouwens enkele gelijkenissen.

De eerste etappe van de Ronde van Tsjechië bracht het peloton over een afstand van 196,2 kilometer van Unicov naar Prostejov. Rune Herregodts had het roadbook goed nagekeken. Net als in de Ruta del Sol koos hij voor de vroege vlucht. “Beide zeges vertonen inderdaad overeenkomsten. In beide gevallen ging het om een vroege vlucht die kon standhouden en kon ik het afmaken. In beide gevallen kwam ik uit een periode van inactiviteit. In de Ruta del Sol ging het om de winterbreak. Nu had ik een rustperiode ingebouwd om me klaar te stomen voor het najaar.”

Neutralisatie

In meerdere opzichten werd het een merkwaardige rit voor Rune Herregodts. “We kozen met zijn vijven voor de aanval. Even keken we raar op toen we een verkeerde weg werden ingestuurd. Het peloton overkwam evenwel hetzelfde, zodat er een neutralisatie volgde. Zodra we hernamen, hebben we een moment overlegd. Uiteindelijk besloten we vol door te gaan en onze kans te wagen. Tot de slotfase bleven we er echt in geloven.”

“Mijn ploegmakkers leefden mee tot de laatste meter. Eerst stopten ze voortreffelijk af. Daarna hoorde ik hen via de oortjes ‘allez, Rune!’ schreeuwen. Het was een leuk moment. Vaak is het bereik van die oortjes niet zo groot, maar nu kon ik alles goed volgen. Even overwoog ik om nog aan te vallen, maar uiteindelijk vertrouwde ik op mijn sprint. Achteraf bleek dat de goede keuze te zijn geweest.”

Trui verdedigen

De komende dagen mag Rune Herregodts zijn leiderstrui verdedigen in Tsjechië, maar de Lokerenaar is realistisch genoeg om zijn kansen exact in te schatten. “De Ronde van Tsjechië is echt zwaar. De laatste twee ritten zijn zelfs echte bergritten. Ik besef dat ik voor een zware opgave sta, maar morgen zal ik alvast maximaal genieten van mijn trui. Dit moment pakt niemand me nog af.”

