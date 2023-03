Rune Herregodts start maandag in Ronde van Catalonië: “Nieuwe kennismaking met de wereldtop”

In welke mate kent Rune Herregodts het rittenprofiel van de Ronde van Catalonië? Het rittenschema heb ik al intens bestudeerd. Er zijn drie etappes met een aankomst bergop. Op de tweede dag zullen we al meteen zweten, wanneer we een aankomst hebben op tweeduizend meter. In de eerste en de vierde rit hebben de sprinters kansen om zich te tonen. In de overige ritten ligt alles open. Vluchters, sprinters, punchers, … ze kunnen allen aan hun trekken komen. Het belooft wel stevig te worden de komende week.”

Sterke bezetting

De Ronde van Catalonië kent dit jaar een bijzonder sterke bezetting. Er is niet alleen Remco Evenepoel die zijn opwachting zal maken. Rune Herregodts kijkt ernaar uit. “Kleppers als Roglic, Carapaz of Bernal staan aan de start. Het wordt dus een nieuwe kennismaking met de wereldtop. Uiteraard heeft dat te maken met het rittenprofiel, waarbij er veel geklommen moet worden. Veel topsprinters staan er niet aan de start in Catalonië. Misschien zal er daardoor minder gecontroleerd gekoerst worden en zullen vrijbuiters wat meer ruimte krijgen. Wij kunnen rekenen op Louis Meintjes. Onze Zuid-Afrikaan was vorig jaar toch goed voor een plaats in de top tien in de Ronde van Frankrijk. Ook Rein Taramae moet dit werk aankunnen. Dat bewees hij de voorbije jaren al meermaals. Ik mik op het middengebergte of het vlakke om me eens te tonen.”

Matige voorbereiding

Rune Herregodts begon sterk aan het seizoen met een tweede plaats in Portugal. Nadien liep het even fout. “Na het Belgische openingsweekend werd ik ziek. Een week lang kon ik amper trainen. Dat was vervelend. In de Strade startte ik nog, omdat ik aanwezig was. Ik was evenwel niet gezond. Een ideale voorbereiding was het dus niet, maar ik wil de komende dagen gewoon opnieuw groeien.”