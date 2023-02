Rune Herregodts opent Belgisch seizoen met tweeluik: “Ik wil mijn goede conditie benutten om in elke wedstrijd iets te tonen”

Rune Herregodts blikt tevreden terug op zijn voorbereiding. “De voorbije week heb ik mezelf kunnen verrassen met mijn resultaten in Portugal. Mijn podiumplaats in Figueira heeft mijn vertrouwen een grote boost gegeven, waarna ik in de Algarve op een steile aankomst als Alto da Fóia in het spoor van Rui Costa en andere grote namen kon eindigen en in mijn eerste tijdrit van het seizoen een mooie tiende plaats kon behalen. Dit biedt perspectieven voor de toekomst. De extra verkenning van het parcours in Algarve en de investeringen in het tijdritmateriaal zijn voorbeelden die aantonen hoe de ploeg me in mijn ontwikkeling ondersteunt.”