Rune Herregodts ontgoocheld na knappe vierde plaats in Brussels Cycling Classic: “Mentaal niet goed aangepakt”

Wielrennen profsWielrennen kan toch eigenaardig zijn! Vooraf tekenen voor een vierde plaats in een koers en na afloop spreken over een van de grootste teleurstellingen in je carrière. Het overkwam Rune Herregodts (23) in de Brussels Cycling Classic. Bijna elke jonge renner zou meteen tekenen voor deze mooie ereplaats, maar tegelijk was er het besef dat er meer inzat.

Toen Rune Herregodts de finishlijn in de hoofdstad overschreed, was meteen duidelijk dat de frustratie groot was bij de prof uit Lokeren. “Het was natuurlijk tof dat ik mee was met die vroege vlucht. Het was de ideale manier om die eerste schifting te overleven. Met een compleet peloton weet je dat er opstoppingen kunnen zijn op de Muur. Nu konden we met zijn tienen ontspannen de finale inrijden. Ik had ook constant het gevoel dat het goed zat. Door de regen had ik wel problemen met de communicatie. Ik wist nauwelijks iets. Dat zou me zuur opbreken.”

Gedachten niet bij

In de laatste kilometer kreeg de koers plots een verrassende wending voor Rune Herregodts. “Ik zou niet zeggen dat ik me heb laten ringeloren, maar mentaal heb ik het niet goed aangepakt. In de finale heb ik me blindgestaard op Bram Welten. Hij was op papier de snelste in de sprint. Achteraf bleek dat ik me totaal miskeken had en Welten zo dood als een pier zat. Toen er dan aangevallen werd, was ik er met mijn gedachten onvoldoende bij. Een grote vloek was het gevolg. Ik koers al acht jaar en dit is inderdaad mijn grootste ontgoocheling. Vooraf had ik getekend voor deze positie, nu was er ontgoocheling omdat het podium werd gemist. Soms speel je het spel goed, soms slecht. Daar leer je uit.”

Ronde van België

Rune Herregodts focust zich nu op de Ronde van België die van 15 tot 19 juni wordt gereden. “Ik heb de ritten al goed bestudeerd. De eerste rit is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Het komt er echt op aan om in de eerste groep te zitten. Nadien volgt een etappe voor de sprinters. De tijdrit over elf kilometer op dag drie moet iets voor mij worden. Later volgt nog een rit in de Ardennen, waar het eindklassement kan bepaald worden.”