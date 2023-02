Rune Herregodts meteen tweede in Figueira Classic: “De eerste ontgoocheling werd snel doorgespoeld”

Wielrennen profsRune Herregodts is goed aan het seizoen begonnen. Op Portugese bodem werd hij tweede in de Figueira Classic. Dit is een nieuwe koers op de UCI-kalender. In de sprint moest de prof van Intermarché-Wanty-Gobert enkel de Deen Casper Pedersen laten voorgaan. Aanvankelijk was Herregodts teleurgesteld, maar na korte tijd kon hij de dichte ereplaats toch juist kaderen.

Voor de koers kreeg Rune Herregodts als taak mee om mee te springen met vluchters. “Aanvankelijk reden er enkele Portugezen in de aanval, maar finaal zorgde Rémi Cavagna voor het eerste echte koersfeit. Ik kon meegaan en er ontstond een kopgroep van zes vluchters. De ploegen uit de WorldTour hadden allemaal een mannetje mee, maar blijkbaar had EF weinig vertrouwen in haar renner (Merhawi Kudus, red.). Zij reden voluit in de achtervolging. Uiteindelijk kon ik samen met Cavagna ontsnappen. Spijtig genoeg werden we diep in de finale nog ingerekend door een groepje van twaalf achtervolgers.”

Sprint met veertien

Het gevolg was dat een kopgroep van renners samen naar de finish trok. Rune Herregodts moest enkel Casper Pedersen laten voorgaan. “We hadden wind op kop. Om die reden wou ik niet te vroeg aanzetten. Blijkbaar heb ik te lang gewacht, want ik kon niet genoeg uit het wiel van Pedersen komen. Ik was teleurgesteld, omdat ik niet vroeger vertrokken was. Het was een foutje dat hoort bij het leerproces van een jonge renner. De eerste ontgoocheling werd snel doorgespoeld, omdat ik anderzijds besefte dat het conditioneel goed zit. Ik heb een quasi perfecte winter achter de rug en opende het seizoen met ambitie in Mallorca. De ploeg presteerde daar sterk, maar zelf had ik nooit een goed gevoel in die vierdaagse. Dat probleem is nu van de baan.”

Opener van het seizoen

Woensdag start Rune Pedersen in de Ronde van de Algarve. “We blijven nog een week in Portugal. In de Algarve zijn er twee vlakke ritten, twee ritten op een heuvelend parcours en een tijdrit. Het is de laatste koers voor het Belgische openingsweekend. Ik start al zeker in Kuurne-Brussel-Kuurne. Misschien komt daar nog de Omloop bij. Dat is nog geen uitgemaakte zaak.”