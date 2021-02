Rune Herregodts maakte zijn profdebuut in La Marseillaise: “Toch een bijzonder moment voor mij”

WielrennenEen tweeënvijftigste plaats in La Marseillaise is niet meteen een wereldschokkende wielerprestatie. Toch zal deze uitslag voor altijd in het geheugen blijven hangen van Rune Herregodts. De neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise maakte in de Franse openingskoers zijn officieel debuut als profrenner.

Hoe blikt Rune Herregodts terug op zijn allereerste koers als beroepsrenner? “De hele winter heb ik uitgekeken naar dat eerste treffen in het zuiden van Frankrijk. Tijdens de koers heb ik er geen moment bij stilgestaan dat dit mijn profdebuut was. Voor en na de wedstrijd bleef dat wel in het hoofd hangen. Plots rijd je samen met profs waar je vroeger enkel maar naar opkeek. Het was toch wel een bijzonder moment voor mij. La Marsaillaise een opwarmertje? Ja en neen. Het is natuurlijk geen klassieker, maar je zag toch wel dat iedereen bijzonder gemotiveerd was. Niemand heeft momenteel ook een duidelijk zicht op de kalender. Sommigen zullen misschien voor het Belgische openingsluik niet meer aan de bak komen. Bovendien is zo een eerste koers toch altijd wat nerveuzer.”

Valpartij

La Marseillaise had voor Rune Herregodts ook een historiek. “Jens Renders was namens de ploeg mee met de vroege vlucht. Daardoor kon het peloton een goed tempo aanhouden, maar niet overdreven snel. Op zestig kilometer van de finish kwam ik nogal stevig ten val. Gelukkig zonder erg. Ik moest wel achtervolgen en was blij dat ik de finish kon halen. Op de voorlaatste klim werd mijn remonte beloond en kon ik aansluiten bij een grote groep.”

Bessèges

Van woensdag tot zondag gaat Rune Herregodts aan de slag in de Ster van Bessèges. “Daar zal het niveau nog hoger liggen. Doordat er een aantal koersen afgelast werden, zullen er in de Franse rittenwedstrijd zeven ploegen uit de WorldTour van start gaan. Kleppers als Van Avermaet, Nibali of Naesen zullen hun opwachting maken. Het parcours is gekend. De eerste vier ritten zijn in lijn. Zondag sluiten we af met een tijdrit. Daar kijk ik wel naar uit. We moeten een afstand van elf kilometer overbruggen. De eerste negen kilometer zijn vlak, de laatste twee echt pittig. Ik wil niet beweren dat die tijdrit een test wordt, maar het kan wel een eerste vingerwijzing zijn. Het tijdrijden ligt me, maar nu zullen de omstandigheden anders zijn. Hoe zal ik die eerste vier koersdagen verteerd hebben? Als de benen nog goed aanvoelen, zou ik toch graag een mooie tijd neerzetten.”

