Rune Herregodts klokt op BK de vierde chrono: “Best of the rest na drie certitudes: dat is mooi!”

Een mooi resultaat voor een jonge kerel van Sport Vlaanderen-Baloise. Rune Herregodts bleef na drie ronden net uit de greep van kampioen Remco Evenepoel die twee minuten na hem startte. Over 34,8 km was hij 1’55 trager dan de man die op internationaal niveau met de besten strijdt. “Vooraf had ik gezegd dat het tussen drie, vier en acht redelijk dicht bij elkaar zou zitten”, vertelde Herregodts. “Dat is ook gebleken.”

De Lokeraar was welgeteld twee seconden sneller dan Frederik Frison. Ook Florian Vermeersch en Dries Devenyns bleven in de buurt van Herregodts. “Best of the rest na drie certitudes: denk dat dit mooi is”, ging de winnaar van de eerste etappe van de Ruta del Sol verder. “Voor mij voelde deze tijdrit ietwat vreemd aan. Soms kan je in een tijdrit je turbo aanzetten, maar hier had ik heel de tijd het gevoel dat ik op reserve aan het rijden was. Toch was ik in de derde en laatste ronde kapot aan het gaan. Door de warmte was dit slopend. Ik zag dat iedereen helemaal stuk over de meet bolde.”

Uitgaan van kwantiteit

Herregodts zette tijdens het BK in de verf dat hij een degelijke tijdrit in de benen heeft. Dat wou hij vorige vrijdag in de Baloise Belgium Tour laten zien, maar door materiaalpech lukte dat niet. “Dat zat nog een beetje in mijn achterhoofd, maar vandaag ging het allemaal goed”, aldus Herregodts. “Met de ploeg rijden we niet zo vaak een tijdrit. Vorige week vrijdag was het pas mijn eerste dit seizoen. Ben hier niet met revanchegevoelens gestart. Materiaalpech hoort nu eenmaal bij de koers. Omdat we niet zo veel kansen krijgen is het een kwestie van je die enkele keren te laten opmerken.”

Wat Herregodts, bij Intermarché-Wanty-Gobert op de radar, al deed. In de wegrit in Middelkerke is hij zondag één van de talrijke outsiders. “Als ploeg kunnen we wel iets doen want het is een BK over tweehonderd kilometer: dat kunnen alle renners van Sport Vlaanderen-Baloise aan”, blikt Herregodts vooruit. “We moeten van onze kwantiteit uitgaan, maar we hebben ook renners die inzake kwaliteit met de goeie kunnen wedijveren.”