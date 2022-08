Rune Herregodts kiest voor Intermarché-Wanty-Gobert: “WorldTour is een nieuwe stap voorwaarts”

Rune Herregodts heeft zijn carrière zorgvuldig opgebouwd. Eind 2020 won hij Parijs-Tours bij de beloften. Sindsdien heeft hij van de vroege vlucht zijn handelsmerk gemaakt. Vorig jaar resulteerde dat in de Ronde van Drenthe in een eerste profzege. Dit seizoen kon Herregodts doorgaan op zijn elan. Hij won de eerste rit van de Ruta del Sol en mocht meteen (even) het geel dragen. Vorige week deed hij dat nog eens netjes over in de Ronde van Tsjechië. Daarnaast focust hij zich ook op het tijdrijden en de piste. Deze week mag hij voor de tweede opeenvolgende keer deelnemen aan het EK. Daar zal hij ook de wegrit voor zijn rekening nemen. Herregodts kan met een goed gevoel in München van start gaan. Hij ondertekende net een contract dat hem twee seizoenen zal binden aan Intermarché-Wanty-Gobert.”

Goed gevoel

Rune Herregodts reageert tevreden. “De WorldTour is een nieuwe stap voorwaarts. Ik ben gelukkig dat ik me vanaf deze winter bij Intermarché-Wanty-Gobert mag voegen, want ik was op zoek naar een omgeving waarin ik de mogelijkheid kreeg om te blijven verbeteren. Het is duidelijk dat renners bij het team verbeteren, wat over een goede werking getuigt. Via de renners van de ploeg weet ik dat er professioneel met hen omgesprongen wordt en tijdens mijn eerste gesprek met de ploeg kwam ik meer te weten over de grote aandacht die aan het materiaal besteed wordt. Dit vind ik een belangrijke factor, want ik ben zelf erg met details bezig. Ik ben altijd op zoek naar minimale winsten en liet me bijvoorbeeld al inspireren door podcasts met Taco van der Hoorn. Nu ik naar het World Tour niveau overstap, moet ik opnieuw op zoek naar welke kwaliteiten ik het best kan uitspelen. Het wordt een mooie ontdekkingsreis, want ik heb de intentie om langer dan twee seizoenen bij de ploeg te blijven.”