Rune Herregodts hervat na toxoplasmose competitie in Frankrijk: “Ziekte lijkt helemaal verdwenen te zijn”

De voorbije weken was het tevergeefs zoeken naar Rune Herregodts in de uitslagen. De inwoner uit Lokeren werd geveld door toxoplasmose. “Eén maand ben ik buiten dienst geweest. Rust was de beste remedie. Intussen zijn de infectiewaarden zodanig gedaald dat ik de training heb mogen hervatten.”

Eerste echte test

Nu alles de goede kant lijkt uit te gaan, is het tijd voor een eerste test in competitie. Herregodts bevestigt. “Een echte koerssituatie is uiteraard nog anders. Daarom is het goed dat ik vrijdag de Classic Grand Besançon Doubs en zaterdag de Tour du Jura kan rijden. In de eerste koers gaat het om een pittig parcours. In de breedte is het niet de sterkst bezette wedstrijd, maar de Franse ploegen zullen wel present zijn. Concreet betekent dit dat renners als O’Connor, Gaudu of Pinot aan de start zullen staan. Op het einde is er een slotklim van 4 kilometer. Daar zullen zij op de voorgrond treden.”