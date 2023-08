Rune Herregodts debuteert in de Ronde van Spanje: “Ik heb geen complexen van de Angliru”

Voetbal Tweede Nationale Dimitri Daeseleire debuteert als coach bij SK Londerzeel: “Deze ervaring komt op het juiste moment”

Dimitri Daeseleire zette deze zomer een punt achter zijn actieve carrière. “De combinatie werd als speler zwaar. Ik heb twee kinderen en vast werk. Ik moest veel laten om fit te blijven. Op vrijdag en zaterdag voor de match verzorgde ik me tot in de puntjes. Mentaal was er geen probleem, maar soms zat ik fysiek stik kapot. In februari kwam het bestuur van Londerzeel op de proppen met het trainersvoorstel. Ik kan enkel stellen dat deze ervaring op het juiste moment komt.”