Rune Herregodts aan de kant met toxoplasmose: “Ik ben blij dat er een duidelijke diagnose is”

Wielrennen profsRune Herregodts begon schitterend aan het seizoen met ritwinst in de Ruta del Sol. Nadien ging het om onduidelijke redenen plots minder vlot. De benen voelden loom aan en recupereren werd een stuk moeilijker. Nader bloedonderzoek heeft meer duidelijkheid gebracht. Toxoplasmose houdt de renner van Sport Vlaanderen-Baloise even aan de kant.

In de Ruta del Sol kon Rune Herregodts nog uitblinken. Nadien verging het hem minder goed. “Na de Ruta del Sol merkte ik dat ik minder goed kon recupereren van de inspanningen. In Le Samyn werd dat beeld bevestigd. Ik voelde dat er iets aan broeden was, maar wist aanvankelijk niet goed wat. Nader bloedonderzoek moest me wijzer maken. De resultaten toonden aan dat het om toxoplasmose ging. Fijn is het uiteraard niet, maar ik ben wel blij dat er een duidelijke diagnose is.”

Gevolgen

Als student geneeskunde is Rune Herregodts uitermate goed geplaatst om een en ander beter te kunnen duiden. “Bij toxoplasmose gaat het om een parasiet in het lichaam. De patiënt klaagt over vermoeidheid en spierpijn. Dat was bij mij niet anders. De gevolgen lijken wat op klierkoorts, maar de ziekte is anders. Het valt moeilijk in te schatten hoelang het zal duren vooraleer de schadelijke effecten uit het lichaam zullen zijn. De ene persoon weet zelfs niet dat hij toxoplasmose heeft, de andere heeft een aantal weken nodig om volledig te herstellen. Natuurlijk kan ik de gevolgen bij mij moeilijk precies inschatten. Tijd brengt raad.”

Toch trainen

Ondanks de toxoplasmose kan Rune Herregodts toch trainen. “Laat ons eerder stellen dat ik verantwoord bezig blijf. Een korte prikkel kan. Om die reden zoek ik dezer dagen al eens de piste op. Pas als ik merk dat ik weer vlotter recupereer van de inspanningen, mag ik de trainingen weer echt opbouwen. Ik heb 15 en 16 april als data in mijn hoofd geprent om te hervatten. Dan zijn er in Frankrijk twee leuke 1.1 koersen (Jura en Besançon, red). Dat is nog een maand. Misschien ben ik vroeger klaar, misschien later. De Ronde van Drenthe mis ik dit weekend alleszins en dat is jammer. Vorig jaar won ik daar. Ik had dus met rugnummer 1 kunnen starten.”

