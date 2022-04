Rune Fasteland (Knack Roeselare): “We toonden ons meer als een hechte groep”

De middenspelers van Knack - Coolman en Fasteland - zaten aanvankelijk in de greep van het Limburgse blok. Het is de verdienste van spelverdeler Stijn D’Hulst dat hij al zijn aanvallers terug in de wedstrijd bracht. In de lengte-as met slimme variaties (eerste tempo en pipe-aanval) en in de breedte-as met een snelle aanvalsspreiding op de hoeken. Het topduo Verhanneman en Desmet profiteerde gretig van de scherpzinnige spelverdeling. Hoofdaanvaller Ahyi prikte ook regelmatig door de verdediging van Maaseik en libero Deroey bleek nogmaals de ideale ‘stofzuiger’.

Team versus individu

“We hadden het bijzonder lastig in het begin van de wedstrijd”, hijgt Rune Fasteland nog na. “Maaseik speelde bijna foutloos. Vanaf de tweede set toonden we onze weerbaarheid en we geraakten ‘in de flow’. Ik denk dat wij meer een team waren dan Maaseik. De sfeer in onze ploeg is geweldig goed. Alleen dankzij een vastberaden mentaliteit zet je zo’n scheve situatie recht. We kunnen ons steeds opnieuw in de wedstrijd knokken. Dat is de kracht van Roeselare momenteel.”