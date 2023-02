Rune Doms (Bocholt VV): “Onze ploeg blijft maar groeien”

“Mooie overwinning, als mag je je tegenstander nooit onderschatten. Het was dus tot de slotfase uitkijken of er niet weer zo’n dwaze tegengoal zou vallen. Dat hebben we de voorbije maanden immers al te vaak meegemaakt. We hebben intussen echter ons lesje wel geleerd. Dan merk je dat deze ploeg sindsdien is blijven groeien en dat zal blijven doen. Er staat nu een stabiel geheel op het veld en als we dan ook nog regelmatig aardig voetbal brengen mogen we zonder blozen vooruit kijken. Naar waar? Bocholt is zoals bekend een ambitieuze club en we gaan tijdens de resterende matchen voor het hoogst haalbare. We zien wel waar het schip strandt.”