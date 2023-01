Rune Doms (Bocholt VV): “Alleen een zege had vandaag kunnen volstaan”

“Natuurkijk gaven we helemaal niets weg maar ik had halfweg gewaarschuwd dat er in dit soort matchen altijd wel één balletje te veel uit de lucht kan vallen.” verklaarde een ontgoochelde coach Vandervee achteraf en zo geschiedde ook. Het wedstrijdpatroon lag vast, Lenaerts kopte de beste mogelijkheid op doelman Aeyels maar in minuut 88 leek het drama compleet toen bezoeker Bourguignon de eerste en enige bezoekende kans tegen de netten kopte. Dat Azevedo in blessuretijd alsnog enkele meubels redde was alleen maar het obligate doekje voor het bloeden.

Vraag het maar aan Rune Doms: “Onwaarschijnlijk frustrerend zo’n wedstrijd. Wij deden ons werk, geven geen enkele mogelijkheid weg en de ploeg die van meet af aan voltallig voor de kooi gaat liggen pakt hier nog bijna de drie punten. Voorin was het telkens net-niet, een centimeter te ver of te kort en zat het echt niet mee. De tegenstander deed af en toe niets meer dan een verre bal naar voren te knallen maar won op die manier nog bijna ook. Dat we in extremis nog gelijk maken is nauwelijks een troost want vandaag had alleen de zege kunnen volstaan. Dit is eigenlijk een vervolg op de voorbije maanden waarin we de ene keer vlot scoren maar enkele dagen later een steekje laten vallen.”