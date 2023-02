Rune Doms blijft positief na drie frustrerende weken: “Motivatie is bij Bocholt VV nooit een probleem”

“Opluchting, wees maar gerust.” Of hoe de middenvelder verklaart waarom de zege van afgelopen zondag goed was voor een uitgelaten feestje. “Deze zege kwam net op tijd na drie frustrerende weken. Het zat immers echt niet mee. We speelden dan wel niet onaardig, maar er was telkens wel een dwaze reden waarom we telkens vrede moesten nemen met één puntje. En zoals bekend, bij Bocholt zijn dat er altijd twee te weinig hé.”

Promotie

“Bocholt is een fantastische club die me op het lijf geschreven is. Niet alleen omdat één en ander er correct verloopt of dankzij de fervente supporters, maar je voelt de ambitie gewoon in de lucht hangen. Als speler ga je daar in mee. Zeg maar dat wie ambitie mist, niet op de juiste plaats is aan de Damburg. Dat is alvast geen probleem in een gretige en hardwerkende spelersgroep als de onze. Of waarom ik onlangs mijn contract met twee seizoenen heb verlengd. Wij willen met zén allen die promotie. Is het niet dit seizoen, dan proberen we het volgend jaar wel.”